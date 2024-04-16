https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/esir-ukraynali-asker-savasmak-istemiyorum-ve-savasmayi-bilmiyorum-1082834109.html

Esir Ukraynalı asker: Savaşmak istemiyorum ve savaşmayı bilmiyorum

Esir Ukraynalı asker: Savaşmak istemiyorum ve savaşmayı bilmiyorum

Sputnik Türkiye

Esir Ukrayna askeri Taras Melniçuk, kılavuz askerin onu Ukrayna mevzilerine götürmeyi reddetmesi nedeniyle kaybolduğunu ve kendini Rus askerlerin arasında... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T23:45+0300

2024-04-16T23:45+0300

2024-04-16T23:45+0300

ukrayna krizi

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rusya

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esir

asker

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Rusya Savunma Bakanlığı, esir düşen Ukraynalı asker Melniçuk'un sorgusundan görüntüleri yayınladı.Melniçuk, "Mevziye iki matara su götürmem söylendi. Mevzinin nerede olduğunu bilmediğimi, kaybolacağımı söyledim. Bana kılavuz vereceklerini söylediler. Kılavuz gelmeyi reddetti, haritada bana bir nokta göstererek "Git. Sonuç olarak ben de kayboldum ve Rusların mevzisine çıktım. Teslim olmaktan başka seçeneğim yoktu ve teslim oldum" dedi.'Barışçıl ve güzel' zamanları özlediğini ve düşmanlıkların durdurulması ve müzakerelerin başlatılması gerektiğine inandığını itiraf eden Ukraynalı asker, "Esir düşmem sanırım daha iyiye işaret. Zira ben savaşmak istemiyorum ve savaşmayı bilmiyorum. Askeri meselelerle ilgilenmiyorum ve bu savaşı anlamsız buluyorum" ifadelerini kullandı.Melniçuk, madende işe girmeye gittikten sonra kendini cephede bulduğunu söyledi. İşverenin askerlik sicil ve kayıt dairesinin imzası olmadan onu işe kabul etmek istemediğini anlatan Melniçuk, daha önce geçirdiği sol böbrek hipoplazisi nedeniyle kondisyonunun sınırlı olmasına rağmen, askerlik için uygun bulunduğunu kaydetti.Otomatik tüfek kullanmayı, ateş etmeyi bilmediğini de belirten Melniçuk, askerlik şubesinde sadece 2 gün geçirdikten sonra 21. Tabur'a gönderildiğinin altını da çizdi.

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Esir Ukraynalı asker: Savaşmak istemiyorum, bilmiyorum de Sputnik Türkiye Esir Ukraynalı asker: Savaşmak istemiyorum, bilmiyorum de 2024-04-16T23:45+0300 true PT1M33S

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