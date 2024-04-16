https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dunyanin-superman-olarak-tanidigi-henry-cavill-baba-oluyor--1082821263.html

Dünyanın Superman olarak tanıdığı Henry Cavill baba oluyor

Dünyanın Superman olarak tanıdığı Henry Cavill baba oluyor

Sputnik Türkiye

Son olarak Justice League ve Zack Snyder’s Justice League filmlerinde Superman rolünü canlandıran İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olacağını açıklandı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T12:54+0300

2024-04-16T12:54+0300

2024-04-16T12:55+0300

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Tüm dünyada Superman rolü ile tanınan ve birçok filmde öne çıkan İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olacağını açıkladı. 40 yaşındaki aktör, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Natalie Viscuso ile çocuk sahibi olacak. Uzun zamandır baba olmayı istediğini belirten Cavill'in hayranları ise olayın duyurulması ile sosyal medyada tebrik mesajları yağdırdı. Cavill ve Viscuso, 2021 yılında ilişkilerini Instagram'da ilan etmişti. Çift o zamandan beri birlikte birçok halka açık etkinliğe katıldı.Natalie Viscuso kimdir? Natalie Viscuso, Amerikalı bir film yapımcısıdır. 1986 yılında doğan Viscuso, Ohio, ABD'de dünyaya gelmiştir. Kariyerine film endüstrisinde yapımcı olarak adım atan Viscuso, 2015 yılında 'The Apprentice' ve 'The Real World: Paris' gibi televizyon programlarında da yer almıştır.Viscuso'nun ismi, özellikle 2021 yılında gündeme gelmiştir. Çünkü bu yıl, Viscuso'nun süper kahraman film karakteri Superman'i canlandıran ünlü aktör Henry Cavill ile ilişkisi kamuoyuna duyurulmuştur.

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