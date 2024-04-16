https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dunyanin-superman-olarak-tanidigi-henry-cavill-baba-oluyor--1082821263.html
Dünyanın Superman olarak tanıdığı Henry Cavill baba oluyor
Dünyanın Superman olarak tanıdığı Henry Cavill baba oluyor
Sputnik Türkiye
Son olarak Justice League ve Zack Snyder’s Justice League filmlerinde Superman rolünü canlandıran İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olacağını açıklandı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T12:54+0300
2024-04-16T12:54+0300
2024-04-16T12:55+0300
dünya
superman
batman v superman: adaletin şafağı
henry cavill
baba
çocuk
ebeveyn
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/11/1068388693_0:79:1025:655_1920x0_80_0_0_87a313fde9e02648b69d5b93e8067bac.jpg
Tüm dünyada Superman rolü ile tanınan ve birçok filmde öne çıkan İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olacağını açıkladı. 40 yaşındaki aktör, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Natalie Viscuso ile çocuk sahibi olacak. Uzun zamandır baba olmayı istediğini belirten Cavill'in hayranları ise olayın duyurulması ile sosyal medyada tebrik mesajları yağdırdı. Cavill ve Viscuso, 2021 yılında ilişkilerini Instagram'da ilan etmişti. Çift o zamandan beri birlikte birçok halka açık etkinliğe katıldı.Natalie Viscuso kimdir? Natalie Viscuso, Amerikalı bir film yapımcısıdır. 1986 yılında doğan Viscuso, Ohio, ABD'de dünyaya gelmiştir. Kariyerine film endüstrisinde yapımcı olarak adım atan Viscuso, 2015 yılında 'The Apprentice' ve 'The Real World: Paris' gibi televizyon programlarında da yer almıştır.Viscuso'nun ismi, özellikle 2021 yılında gündeme gelmiştir. Çünkü bu yıl, Viscuso'nun süper kahraman film karakteri Superman'i canlandıran ünlü aktör Henry Cavill ile ilişkisi kamuoyuna duyurulmuştur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230628/yeni-superman-belli-oldu-1072943652.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/11/1068388693_40:0:955:686_1920x0_80_0_0_3050b549c55301caf8f12596e2db6f32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
henry cavill, henry cavill haberleri, henry cavill ilişkileri, henry cavill filmleri, henry cavill biyografi, henry cavill hayatı, henry cavill partneri, henry cavill sevgilisi, natalie viscuso, natalie viscuso haberleri, natalie viscuso ilişkileri, natalie viscuso filmleri, natalie viscuso biyografi, natalie viscuso hayatı, natalie viscuso henry cavill, henry cavill ve natalie viscuso, henry cavill sevgilisi, henry cavill kız arkadaşı, henry cavill partneri.
henry cavill, henry cavill haberleri, henry cavill ilişkileri, henry cavill filmleri, henry cavill biyografi, henry cavill hayatı, henry cavill partneri, henry cavill sevgilisi, natalie viscuso, natalie viscuso haberleri, natalie viscuso ilişkileri, natalie viscuso filmleri, natalie viscuso biyografi, natalie viscuso hayatı, natalie viscuso henry cavill, henry cavill ve natalie viscuso, henry cavill sevgilisi, henry cavill kız arkadaşı, henry cavill partneri.
Dünyanın Superman olarak tanıdığı Henry Cavill baba oluyor
12:54 16.04.2024 (güncellendi: 12:55 16.04.2024)
Son olarak Justice League ve Zack Snyder’s Justice League filmlerinde Superman rolünü canlandıran İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olacağını açıklandı.
Tüm dünyada Superman rolü ile tanınan ve birçok filmde öne çıkan İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olacağını açıkladı. 40 yaşındaki aktör, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Natalie Viscuso ile çocuk sahibi olacak.
Uzun zamandır baba olmayı istediğini belirten Cavill'in hayranları ise olayın duyurulması ile sosyal medyada tebrik mesajları yağdırdı. Cavill ve Viscuso, 2021 yılında ilişkilerini Instagram'da ilan etmişti. Çift o zamandan beri birlikte birçok halka açık etkinliğe katıldı.
Natalie Viscuso, Amerikalı bir film yapımcısıdır. 1986 yılında doğan Viscuso, Ohio, ABD'de dünyaya gelmiştir. Kariyerine film endüstrisinde yapımcı olarak adım atan Viscuso, 2015 yılında 'The Apprentice' ve 'The Real World: Paris' gibi televizyon programlarında da yer almıştır.
Viscuso'nun ismi, özellikle 2021 yılında gündeme gelmiştir. Çünkü bu yıl, Viscuso'nun süper kahraman film karakteri Superman'i canlandıran ünlü aktör Henry Cavill ile ilişkisi kamuoyuna duyurulmuştur.