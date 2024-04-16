https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dalgiclar-denizin-dibinde-turizm-toplantisi-gerceklestirdi-1082826790.html

Dalgıçlar denizin dibinde turizm toplantısı gerçekleştirdi

Dalgıçlar denizin dibinde turizm toplantısı gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dalgıçlar, Turizm Haftası dolayısıyla su altında kurdukları masada temsili olarak turizm sezonu ile ilgili değerlendirme... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T15:37+0300

2024-04-16T15:37+0300

2024-04-16T15:37+0300

yaşam

dalgıç

fethiye

muğla

turizm

deniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082826840_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_d0a6955197cb66d33e7913a71f9ced58.jpg

Fethiye’de bir dalış okulunun işletmeciliğini yapan Önder Diktaş ile beraberindeki Aydın Tanal ve Melisa Harless, Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi.Gerçekleştirdikleri dalışta dalgıçlar, su altında kurdukları masanın etrafında oturarak, turizm sezonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Dalgıçların bu anları ise su altı kamerasıyla kaydedildi.Bir dalgıç diğerinin sorularını cevaplandırırken, diğer dalgıç da bilgisayara notlarını aldı.Dalış Eğitmeni Önder Diktaş, yaptıkları bu etkinlikle Turizm Haftasını kutladıklarını belirterek, "Sezon boyunca yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi dalış için bekliyoruz. Bu sezonda farklı etkinliklere imza atmayı planlıyoruz. Amacımız, dalışı Türkiye’de tanıtmak ve sevdirmek" dedi.

fethiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dalgıç, fethiye, muğla, turizm, deniz