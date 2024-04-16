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Avustralya'da nesli tükenmiş 3 yeni kanguru türü keşfedildi
Avustralya'da nesli tükenmiş 3 yeni kanguru türü keşfedildi
Sputnik Türkiye
Avustralya'da araştırmacılar, nesli tükenmiş 3 yeni kanguru türü keşfetti. Kanguruların nesillerinin neden tükendiğinin ise henüz tespit edilemediği... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T02:51+0300
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Avustralya'daki Flinders Üniversitesinden araştırmacılar, 5 milyon ila 40 bin yıl önce Avustralya'da yaşadıkları tahmin edilen 3 yeni kanguru türü keşfettiklerini bildirdi.ABC News'ün "Megataxa" isimli dergide yayımlanan makaleye dayandırdığı habere göre, Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitli müzelerden elde ettiği bulguları, Güney Avustralya'daki Callabonna Gölü'nün çevresinde keşfedilen fosillerle karşılaştırdıklarında, nesli tükenmiş "protemnodon" cinsine dahil 3 yeni kanguru türü keşfetti.Yeni türlere, "protemnodon viator", "protemnodon mamakurra" ve "protemnodon dawsonae" isimleri verilirken, ağırlığı 170 kilogramı bulan "viator" adlı türün, birbirinden oldukça farklı 3 türün en büyüğü olduğu düşünülüyor.'Kızıl kanguruya benziyor ama biraz daha kalın kemikli ve daha kaslı'Baş araştırmacı Dr. Isaac Kerr, söz konusu çalışma için 5 yılı aşkın bir süre boyunca İngiltere, ABD ve Yeni Gine Adası'ndaki 4 farklı müzeden 14 koleksiyonda yer alan fosilleri incelediklerini aktardı.Bu fosillerin detaylı fotoğraflarını çekerek 3 boyutlu taramasını yapan Kerr, 3 türün en büyüğü olduğu düşünülen "protemnodon viator"un Orta Avustralya'da bulunan büyük göllerin ve ırmakların çevresinde yaşamış olabileceğini belirterek, "Kızıl kanguruya benziyor ama biraz daha kalın kemikli ve daha kaslı" ifadesini kullandı.Kerr, 3 tür arasında hakkında en az bilgiye sahip olunan "protemnodon dawsonae" türünü, "bataklık kanguruları" ya da "küçük kanguru" türü "valabi"ye benzetti.Haberde, "protemnodon mamakurra" türünün, Avustralya'nın güney kıyısında, Tazmanya bölgesindeki dağlarda ve Yeni Güney Galler (NSW) bölgesinin doğu kıyılarında yaşamış olabileceği ifade edilirken, bu türün "zıplamaktan ziyade el ve ayakları üzerinde hareket etmeye daha yatkın" olduğunun altı çizildi.Kanguruların nesillerinin neden tükendiğinin ise henüz tespit edilemediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231016/kanguru-teror-estirdi-kopegi-esir-aldi-sahibiyle-de-yumruklu-kavgaya-karisti--1076383458.html
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avustralya, kanguru, kanguru
avustralya, kanguru, kanguru

Avustralya'da nesli tükenmiş 3 yeni kanguru türü keşfedildi

02:51 16.04.2024 (güncellendi: 02:52 16.04.2024)
© AAKanguru
Kanguru - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AA
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Avustralya'da araştırmacılar, nesli tükenmiş 3 yeni kanguru türü keşfetti. Kanguruların nesillerinin neden tükendiğinin ise henüz tespit edilemediği belirtildi.
Avustralya'daki Flinders Üniversitesinden araştırmacılar, 5 milyon ila 40 bin yıl önce Avustralya'da yaşadıkları tahmin edilen 3 yeni kanguru türü keşfettiklerini bildirdi.
ABC News'ün "Megataxa" isimli dergide yayımlanan makaleye dayandırdığı habere göre, Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitli müzelerden elde ettiği bulguları, Güney Avustralya'daki Callabonna Gölü'nün çevresinde keşfedilen fosillerle karşılaştırdıklarında, nesli tükenmiş "protemnodon" cinsine dahil 3 yeni kanguru türü keşfetti.
Yeni türlere, "protemnodon viator", "protemnodon mamakurra" ve "protemnodon dawsonae" isimleri verilirken, ağırlığı 170 kilogramı bulan "viator" adlı türün, birbirinden oldukça farklı 3 türün en büyüğü olduğu düşünülüyor.

'Kızıl kanguruya benziyor ama biraz daha kalın kemikli ve daha kaslı'

Baş araştırmacı Dr. Isaac Kerr, söz konusu çalışma için 5 yılı aşkın bir süre boyunca İngiltere, ABD ve Yeni Gine Adası'ndaki 4 farklı müzeden 14 koleksiyonda yer alan fosilleri incelediklerini aktardı.
Bu fosillerin detaylı fotoğraflarını çekerek 3 boyutlu taramasını yapan Kerr, 3 türün en büyüğü olduğu düşünülen "protemnodon viator"un Orta Avustralya'da bulunan büyük göllerin ve ırmakların çevresinde yaşamış olabileceğini belirterek, "Kızıl kanguruya benziyor ama biraz daha kalın kemikli ve daha kaslı" ifadesini kullandı.
Kerr, 3 tür arasında hakkında en az bilgiye sahip olunan "protemnodon dawsonae" türünü, "bataklık kanguruları" ya da "küçük kanguru" türü "valabi"ye benzetti.
Haberde, "protemnodon mamakurra" türünün, Avustralya'nın güney kıyısında, Tazmanya bölgesindeki dağlarda ve Yeni Güney Galler (NSW) bölgesinin doğu kıyılarında yaşamış olabileceği ifade edilirken, bu türün "zıplamaktan ziyade el ve ayakları üzerinde hareket etmeye daha yatkın" olduğunun altı çizildi.
Kanguruların nesillerinin neden tükendiğinin ise henüz tespit edilemediği kaydedildi.
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