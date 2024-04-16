https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/afganistani-sel-vurdu-50-kisi-hayatini-kaybetti-1082824810.html

Afganistan'ı sel vurdu: 50 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ı sel vurdu: 50 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, 36 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Afganistan'ın 34... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T14:50+0300

2024-04-16T14:50+0300

2024-04-16T14:50+0300

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Afganistan'ın 34 vilayetinin 20'sinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi.Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, Parwan, Uruzgan ve Panjshir'in de aralarında bulunduğu birçok vilayette şiddetli yağış ve sel nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirtti.Sözcü Saeq, sel nedeniyle 600'den fazla evde, bin 950 dönüm tarım arazisinde ve 75 kilometrelik yolda hasar meydana geldiğini, 200'den fazla büyükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı.Saeq ayrıca yardım kuruluşlarının desteğiyle selden etkilenen 22 bin 851 aileye yardım sağladığını, etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması sürecinin devam ettiğini kaydetti.

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afganistan, sel, sel felaketi, herat, kabil