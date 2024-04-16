https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/abd-kuzey-korenin-biyolojik-silah-uretmeye-calistigini-iddia-etti-1082826253.html
ABD, Kuzey Kore'nin biyolojik silah üretmeye çalıştığını iddia etti
ABD, Kuzey Kore'nin biyolojik silah üretmeye çalıştığını iddia etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna dahil olmak üzere dünyanın 30 ülkesinde 336 biyolojik laboratuvara sahip olduğu bilinen ABD, Kuzey Kore'nin gen düzenleme yöntemi CRISPR'ı kullanarak... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T15:19+0300
2024-04-16T15:19+0300
2024-04-16T15:28+0300
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abd
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biyolojik silah programı
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ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 'Silahların Kontrolü, Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Anlaşmaları ve Taahhütleri' raporunda, Kuzey Kore'nin CRISPR gibi genler üzerinde düzenleme ve değişim yapılmasını sağlayan teknolojileri kullandığı ve biyolojik silahlar ürettiği uyarısında bulunuldu.Kuzey Kore'nin ekipman ve malzeme tedarik etmek için diğer ülkelerle işbirliği yaptığı iddia edilen raporda, Pyongyang yönetiminin biyolojik silahların üretilmesi ve kullanılmasını yasaklayan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne taraf olduğu hatırlatıldı.Merkezi, dünyada nükleer silah kullanan tek ülke olarak bilinen ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) 2023 raporunda da Kuzey Kore'nin kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğu öne sürülmüştü.İngiltere tarafından taslağı sunulan ve 1972'de imzalanıp 1975'te yürürlüğe giren ilk çok taraflı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklayıp bu silahları imha etmeyi öngörüyor.Biyolojik silah üretimini yasaklayan sözleşmenin tarafları arasında Türkiye'nin de dahil olduğu 183 ülke bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240316/batili-sirketler-ilaclarinin-yan-etkilerini-mariupoldeki-hastalardan-gizledi-1081760293.html
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abd, kuzey kore, biyolojik laboratuvar, biyolojik silah, biyolojik silah programı, ukrayna, ukrayna krizi, nükleer silah, nükleer
abd, kuzey kore, biyolojik laboratuvar, biyolojik silah, biyolojik silah programı, ukrayna, ukrayna krizi, nükleer silah, nükleer
ABD, Kuzey Kore'nin biyolojik silah üretmeye çalıştığını iddia etti
15:19 16.04.2024 (güncellendi: 15:28 16.04.2024)
Ukrayna dahil olmak üzere dünyanın 30 ülkesinde 336 biyolojik laboratuvara sahip olduğu bilinen ABD, Kuzey Kore'nin gen düzenleme yöntemi CRISPR'ı kullanarak biyolojik silahlar üretmeye çalıştığını öne sürdü.
ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 'Silahların Kontrolü, Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Anlaşmaları ve Taahhütleri' raporunda, Kuzey Kore'nin CRISPR gibi genler üzerinde düzenleme ve değişim yapılmasını sağlayan teknolojileri kullandığı ve biyolojik silahlar ürettiği uyarısında bulunuldu.
Kuzey Kore'nin ekipman ve malzeme tedarik etmek için diğer ülkelerle işbirliği yaptığı iddia edilen raporda, Pyongyang yönetiminin biyolojik silahların üretilmesi ve kullanılmasını yasaklayan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne taraf olduğu hatırlatıldı.
Merkezi, dünyada nükleer silah kullanan tek ülke olarak bilinen ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) 2023 raporunda da Kuzey Kore'nin kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğu öne sürülmüştü.
İngiltere tarafından taslağı sunulan ve 1972'de imzalanıp 1975'te yürürlüğe giren ilk çok taraflı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklayıp bu silahları imha etmeyi öngörüyor.
Biyolojik silah üretimini yasaklayan sözleşmenin tarafları arasında Türkiye'nin de dahil olduğu 183 ülke bulunuyor.