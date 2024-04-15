https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/yilda-sadece-bir-kez-aciyor-gorenleri-buyuleyen-bu-laleleri-koparmanin-cezasi-387-bin-lira-1082772051.html

Yılda sadece bir kez açıyor: Görenleri büyüleyen bu laleleri koparmanın cezası 387 bin lira

Yılda sadece bir kez açıyor: Görenleri büyüleyen bu laleleri koparmanın cezası 387 bin lira

Sputnik Türkiye

Manisa ve İzmir illeri arasında yer alan ve endemik bitki türü çeşitliliğiyle dünyanın en önemli merkezlerinden olan Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T10:16+0300

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ceza

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yılın ilk Manisa Lalesi, dağ eteklerinde açmaya başladı. Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda açan laleler, doğa ve fotoğraf severler için adeta görsel şölen oluşturdu. Ailesiyle piknik yapmaya Spil Dağı Milli Parkı’na çıkan Hamdi Öklü, Manisa lalelerinin erkenci olanlarının seyir terasına yakın bölgelerde, yol kenarlarında açmaya başladığını gördüklerini ve fotoğraf çekmek için durduklarını söyledi. Zirveye yakın bölgede nisan ayı son haftasında açtığını bildiklerini kaydeden Öklü, "Hem piknik hem de yaban hayatına yönelik yem bırakmak amacıyla dağa çıkarken seyir terasına yakın bölgede yol kenarında açan erkenci laleleri gördük. Yılın ilk lalelerinin fotoğraflarını çekmek için durduk. Korunması gereken türler arasında yer alan laleleri koparmanın cezasının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yakında zirveye doğru olan koruma sahasındaki laleler de açar" dedi.Koparmanın cezası 387 bin 142 liraSpil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında bulunan laleleri koparmanın cezası geçen yıl 244 bin 315 lira iken bu yıl yüzde 58.46 oranında bir artışla, 387 bin 142 liraya yükseltildi.Öte yandan henüz erkenci olarak Spil Dağı eteklerinde açmaya başlayan Manisa laleleri, önümüzdeki haftalar içerisinde Spil Dağı'nın tamamında görülmeye başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230420/hollandada-dunyanin-en-buyuk-lale-bahcelerinden-keukenhof-kapilarini-acti-1069948215.html

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