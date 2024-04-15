https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/uzman-doktor-anlatti-vertigo-teshis-degil-asil-sorunun-belirtisi-olabilir-1082784927.html

Uzman doktor anlattı: 'Vertigo teşhis değil, asıl sorunun belirtisi olabilir'

Uzman doktor anlattı: 'Vertigo teşhis değil, asıl sorunun belirtisi olabilir'

Sputnik Türkiye

15 Nisan Dünya Vertigo Günü dolayısıyla açıklama yapan Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, halk arasında yaygın görülen vertigoyla... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T15:56+0300

2024-04-15T15:56+0300

2024-04-15T15:56+0300

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Prof. Dr. Özgirgin yaygın olarak görülen, genellikle dönme hissi, baş dönmesi ve denge kaybı gibi semptolarla karakterize edilen vertigo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vertigo’nun bir teşhis değil semptom olduğunu ifade eden Özgirgin, “Vertigo baş dönmesi demek. Baş dönmesi yapan onlarca neden var ve bunların büyük bir çoğunluğu iç kulakla ilgili olabilir veya nörolojik olabilir. Hatta kişinin duyu sistemi ile ilişkili olabilir. Dolayısıyla denge sistemine katkıda bulunan tüm organların disfonksiyonu baş dönmesine neden olur” diye konuştu. 'Baş dönmesi beyne giden yolları ilgilendiriyor olabilir'“Şikayetin irdelenmesi ve tanıya gidilmesinde hastanın öyküsü çok önemlidir” Tedavi sürecine hastanın öyküsünü irdeleyerek başladıklarını dile getiren Özgirgin, “Hastanın gerçekte sorununun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz çünkü baş dönmesinin tanınmasında, şikayetin irdelenmesi ve tanıya gidilmesinde hastanın öyküsü çok önemlidir. Bu durumda biz hastaları değerlendirdikten sonra denge testleri yaparak kesin tanıya varıyoruz. Denge organımız iç kulakta yapılandığı için bu hastaların çoğunluğunun sorunu bizle ilgili oluyor. Bu süreç beyne giden yolları ilgilendiriyorsa yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Neler vertigo tanımına girer?Vertigo’nun kapsamında tipik baş dönmesi olmayan ama hastaların yakındıkları durumların olduğunu vurgulayan Özgirgin, “Kişi yürürken yer ayağının altından kayıyor, kendisini sersem hissediyor, havada yürüyormuş gibi anlatıyor. Bunlar da vertigo kapsamının altında irdelenebilir ama bunu çok ayrıştırmadan baş dönmesi adı altında toparlamak bence uygundur” dedi. “Kristal oynaması en sık baş dönmesi yapan hastalık” Kristal oynamasının en sık baş dönmesi yapan hastalık olduğuna dikkati çeken Özgirgin, “İç kulakta denge organı içerisinde yer alan kristallerin hareketini gösteriyor. Bunlar hangi kanala kaçtıysa ona uygun bir manevrayla düzeltilmesi gerekiyor. Bu öyle bir hastalık ki bir manevra ile iyileştirilebiliyor. Arkasından da biz hastalara hiçbir şekilde kendinizi kısıtlamayın diyoruz. Belki boks gibi çok ağır spor yapıyorlarsa onları yapmasını istemeyiz ama günlük yaşamda hiçbir şeyini kısıtlamamasını söylüyoruz. Dolayısıyla her şey bitmiş oluyor” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230324/alfred-hitchcockun-vertigo-filmi-tekrar-cekilecek-1068715403.html

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