https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/tartistigi-saglik-personelini-isirarak-yaraladigi-iddia-edilen-jandarma-aciga-alindi-1082795060.html
Tartıştığı sağlık personelini 'ısırarak yaraladığı' iddia edilen jandarma açığa alındı
Tartıştığı sağlık personelini 'ısırarak yaraladığı' iddia edilen jandarma açığa alındı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Valiliği'nden, Hayrabolu ilçesinde trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personelini "ısırarak yaraladığı" iddia edilen jandarma uzman... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T19:31+0300
2024-04-15T19:31+0300
2024-04-15T19:46+0300
tekirdağ
türkiye
hayrabolu
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personeline saldıran jandarma uzman çavuş açığa alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu ilçesinde hastanede jandarma ile sağlık personeli arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, sağlık ve jandarma personelleri arasındaki tartışmanın adli makamlara intikal ettiği belirtildi.Bir jandarma personelinin açığa alındığı aktarılan açıklamada, "12 Nisan günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında, bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.Olay, hastanenin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.Ne olmuştu?Olay, dün akşam Hayrabolu ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, trafik kazasında yaralanarak kalbi duran kazazedeye müdahalede bulunan Paramedik Enes Abdullah A.’ya ambulans içerisinde ve dışında yumruk atıp, ölümle tehdit eden jandarma uzman çavuş, kazazedeyi hastaneye yetiştiren sağlık ekibinden özür dilemek için geldiği hastanede yeniden taşkınlık yapmıştı. Görüntülerde, jandarma personelinin tartıştığı sağlık personelini yanağından ısırdığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240210/saglik-bakani-koca-silahli-saldirida-yaralanan-vatandasin-ameliyattan-ciktigini-bildirdi-1080612999.html
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tekirdağ, hayrabolu, soruşturma
Tartıştığı sağlık personelini 'ısırarak yaraladığı' iddia edilen jandarma açığa alındı
19:31 15.04.2024 (güncellendi: 19:46 15.04.2024)
Tekirdağ Valiliği'nden, Hayrabolu ilçesinde trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personelini "ısırarak yaraladığı" iddia edilen jandarma uzman çavuşa ilgili "Olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" açıklaması yapıdlı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personeline saldıran jandarma uzman çavuş açığa alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu ilçesinde hastanede jandarma ile sağlık personeli arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, sağlık ve jandarma personelleri arasındaki tartışmanın adli makamlara intikal ettiği belirtildi.
Bir jandarma personelinin açığa alındığı aktarılan açıklamada, "12 Nisan günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında, bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Olay, hastanenin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
Olay, dün akşam Hayrabolu ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, trafik kazasında yaralanarak kalbi duran kazazedeye müdahalede bulunan Paramedik Enes Abdullah A.’ya ambulans içerisinde ve dışında yumruk atıp, ölümle tehdit eden jandarma uzman çavuş, kazazedeyi hastaneye yetiştiren sağlık ekibinden özür dilemek için geldiği hastanede yeniden taşkınlık yapmıştı.
Görüntülerde, jandarma personelinin tartıştığı sağlık personelini yanağından ısırdığı görülüyor.