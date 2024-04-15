https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/sut-fiyatlarina-zam-1-mayistan-itibaren-gecerli-olacak-1082790765.html
Süt fiyatlarına zam: 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak
Süt fiyatlarına zam: 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatının üreticinin eline litre başına net 14.65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Yeni fiyat 1 Mayıs'tan... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T17:37+0300
2024-04-15T17:37+0300
2024-04-15T17:38+0300
ekonomi
süt
süt fiyatları
zam
ulusal süt konseyi (usk)
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Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), internet sitesinde yer alan duyuruya göre çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi.Buna göre, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14.65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0.1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.Duyuruya göre bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240113/22-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-sut-fiyatlarina-dev-zam-1079609364.html
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süte zam geldi mi, süte ne kadar zam geldi, süt fiyatları nedir, çiğ süt ne kadar, süt zam ne zaman,
Süt fiyatlarına zam: 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak
17:37 15.04.2024 (güncellendi: 17:38 15.04.2024)
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatının üreticinin eline litre başına net 14.65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Yeni fiyat 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. 22 Ocak'ta alınan kararla süt fiyatları 13.50 TL'ye yükseltmişti.
Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), internet sitesinde yer alan duyuruya göre çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi.
Buna göre, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14.65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0.1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.
Duyuruya göre bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.