https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/sut-fiyatlarina-zam-1-mayistan-itibaren-gecerli-olacak-1082790765.html

Süt fiyatlarına zam: 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak

Süt fiyatlarına zam: 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatının üreticinin eline litre başına net 14.65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Yeni fiyat 1 Mayıs'tan... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T17:37+0300

2024-04-15T17:37+0300

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ekonomi

süt

süt fiyatları

zam

ulusal süt konseyi (usk)

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Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), internet sitesinde yer alan duyuruya göre çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi.Buna göre, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14.65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0.1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.Duyuruya göre bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240113/22-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-sut-fiyatlarina-dev-zam-1079609364.html

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