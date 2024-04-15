https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/surekli-halsiz-ve-yorgun-hissedenlere-tarif-evde-saglikli-enerji-icecegi-yapmak-mumkun-1082779202.html

Sürekli halsiz ve yorgun hissedenlere tarif: 'Evde sağlıklı enerji içeceği yapmak mümkün'

Sürekli halsiz ve yorgun hissedenlere tarif: 'Evde sağlıklı enerji içeceği yapmak mümkün'

Sputnik Türkiye

Gün içinde yaşanan yorgunluk ve bitkinlik, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak bu belirtilerin önüne geçmek için bazı besinleri diyetinize eklemek... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T13:48+0300

2024-04-15T13:48+0300

2024-04-15T13:51+0300

yaşam

halsizlik

yorgunluk

metal yorgunluğu

metal yorgunluk

türk kahvesi

türk kahvesi günü

muz

ıspanak

enerji

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Market raflarında uzun süredir popüler olan enerji içecekleri, bazıları için risk taşıyabilir. Etiketlerinde yer alan uyarılar, enerji verirken sağlık açısından olumsuz etkiler doğurabileceğini belirtir. Ancak sağlıklı bir enerji içeceği evde hazırlanabilir mi?Enerji içeceklerinin zararları arasında stres, agresif davranışlar, alkol ve sigara kullanımında artış, yüksek tansiyon, obezite ve tip 2 diyabet riski, kötü uyku kalitesi ve mide tahrişi sayılıyor. Fakat enerji içeceği tüketmek isteyenler rahatlıkla evinde bal, pekmez, doğal meyve sularıyla içecek hazırlayabilir. Sporcu içecekleri antrenman öncesinde, sonrasında ya da antrenman sırasında da tüketilebiliyor. Üstelik doğal olanların herhangi bir yan etkisi de yok.'Evde sağlıklı enerji içeceği yapmak mümkün'2 bardak su, 1 orta boy pancar, 1 orta boy elma, 1 orta boy havuç, 1 çay kaşığı toz kuru zencefil, yarım çay kaşığı toz tarçın, 4 küp buzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin. Eğer kıvamı sizin için koyu olursa içme suyu ekleyebilirsiniz. Bu karışımı günün her anında rahatlıkla içebilirsiniz. Havuç, elma ve pancar sayesinde vitamin değeri yüksek bir içecek tüketmiş olacaksınız.Muz ve ıspanaklı tarif1 adet muz, 4 yaprak ıspanak, 250 ml su, 1 çay kaşığı balı karıştırıcı robota atın ve 2 dakika bu işlemi yapın. Malzemeler püre kıvamına geldiğinde, sizi tüm gün ayakta tutan bir içecek elde etmiş olacaksınız. Hazırladığınız karışımı sabahın ilk saatlerinde içerseniz, gün boyunca kendinizi daha dinamik hissedebilirsiniz.Çünkü ıspanak, kış aylarında en sık tüketilen sebzeler arasında yerini alır. Ispanak, sebze yemeği olarak tüketilmenin yanı sıra çiğ olarak salatalarda da kullanılabilir. Ayrıca ıspanak, antienflamatuar ve hastalıklara karşı koruyan antioksidanları içerir. Flavonoidler sayesinde kansere, kardiyovasküler ve inflamatuar hastalıklara karşı koruyabilir.Yaban mersini, çilek ve chia tohumlu tarifYarım su bardağı çilek, yarım çay bardağı yaban mersini, 5 adet taze nane yaprağı, 1 tatlı kaşığı bal, 1 çay kaşığı chia tohumunu blenderden geçirin. Chia tohumu sizi uzun süre tok tutacak, yaban mersini ise enerji ihtiyacınızı karşılayacak. Bal ve nane yaprakları da bağışıklık sisteminizi güçlendiren besinler olduklarından sağlıklı bir içecek tüketmiş olacaksınız.Sade Türk kahvesiTürk kahvesi en doğal ve kalorisiz enerji kaynağıdır. Spora başlamadan ya da yürüyüşe çıkmadan önce içeceğiniz kahve yağ yakımını hızlandırır. Türk kahvesi, neredeyse hiç kalori içermez. Şeker eklemeniz de bu nedenle önerilmez. Kahve, vücut sıcaklığını dengeleyen ve kendinizi daha enerji dolu hissetmenizi sağlayan içeceklerden biri.Halsizliğe iyi gelen diğer besinler

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