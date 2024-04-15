Rus tasarımcılar FPV İHA’ları için akıllı güdüm sistemi geliştirdi

“Bu çözüm, telsiz temasının sınırlarının dışına çıktığımız, yani bir ormanın, bir tepenin ya da bir binanın arkasında bulunduğumuz zaman bağlantımızın kesilmesi durumunda devreye girdiğinden etkilidir. Aygıt bir nesneyi, yani hedefini bir kez yakaladıktan sonra eğer bağlantı koparsa, ister statik ister dinamik bir hedef olsun, hedefi izlemeye devam eder ve onu imha eder.”