https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-tasarimcilar-fpv-ihalari-icin-akilli-gudum-sistemi-gelistirdi-1082792801.html
Rus tasarımcılar FPV İHA’ları için akıllı güdüm sistemi geliştirdi
Rus tasarımcılar FPV İHA’ları için akıllı güdüm sistemi geliştirdi
Sputnik Türkiye
FPV (First Person View / Pilot Görüşü) tipi insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp sistemleri geliştiren Rus tasarımcılar, insan müdahalesi olmadan... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T20:29+0300
2024-04-15T20:29+0300
2024-04-15T20:29+0300
multimedya
video
kamikaze insansız hava aracı (iha)
insansız hava aracı (iha)
rusya
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Ovod adlı FPV tipi İHA’nın geliştiricisi Andrey İvanov, Sputnik’e demecinde Rus tasarımcıların FPV İHA’ları için geliştirdikleri akıllı güdüm sistemini tanıttıklarını belirtti.İvanov, “Elimde, üzerinde ‘Ploşad’ adlı güdüm sistemi entegre edilmiş Ovod-S insansız hava aracı var. Güdüm sistemi iki tür izleme yoluyla uygulanıyor, bilgisayar görüntüsünün kullanıldığı algoritmik izleme ve nesneleri ayırt edebildiğimiz-tanıyabildiğimiz ve ‘sıfırlamaya’ (yok etmeye) çalıştığımız sinir ağı” diye konuştu.Bu çözümün operatör ile İHA arasındaki iletişim kesildiğinde bile FPV kamikaze İHA’larının hedeflere saldırmasına olanak tanıyacağına dikkat çeken İvanov, sözlerini şöyle sürdürdü:
rusya
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Rus tasarımcılar FPV İHA’ları için akıllı güdüm sistemi geliştirdi
Sputnik Türkiye
Rus tasarımcılar FPV İHA’ları için akıllı güdüm sistemi geliştirdi
2024-04-15T20:29+0300
true
PT2M09S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, kamikaze insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna, видео
video, kamikaze insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna, видео
Rus tasarımcılar FPV İHA’ları için akıllı güdüm sistemi geliştirdi
FPV (First Person View / Pilot Görüşü) tipi insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp sistemleri geliştiren Rus tasarımcılar, insan müdahalesi olmadan hedefleri tanıyabilen ve onlara saldırabilen akıllı FPV İHA güdüm sistemini tanıttı.
Ovod adlı FPV tipi İHA’nın geliştiricisi Andrey İvanov, Sputnik’e demecinde Rus tasarımcıların FPV İHA’ları için geliştirdikleri akıllı güdüm sistemini tanıttıklarını belirtti.
İvanov, “Elimde, üzerinde ‘Ploşad’ adlı güdüm sistemi entegre edilmiş Ovod-S insansız hava aracı var. Güdüm sistemi iki tür izleme yoluyla uygulanıyor, bilgisayar görüntüsünün kullanıldığı algoritmik izleme ve nesneleri ayırt edebildiğimiz-tanıyabildiğimiz ve ‘sıfırlamaya’ (yok etmeye) çalıştığımız sinir ağı” diye konuştu.
Bu çözümün operatör ile İHA arasındaki iletişim kesildiğinde bile FPV kamikaze İHA’larının hedeflere saldırmasına olanak tanıyacağına dikkat çeken İvanov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu çözüm, telsiz temasının sınırlarının dışına çıktığımız, yani bir ormanın, bir tepenin ya da bir binanın arkasında bulunduğumuz zaman bağlantımızın kesilmesi durumunda devreye girdiğinden etkilidir. Aygıt bir nesneyi, yani hedefini bir kez yakaladıktan sonra eğer bağlantı koparsa, ister statik ister dinamik bir hedef olsun, hedefi izlemeye devam eder ve onu imha eder.”