https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/mhp-lideri-bahcelinin-a-takimi-belli-oldu-1082784160.html

MHP Lideri Bahçeli'nin A takımı belli oldu

MHP Lideri Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Sputnik Türkiye

14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştiren MHP'de 15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T15:41+0300

2024-04-15T15:41+0300

2024-04-15T16:25+0300

politika

mhp

devlet bahçeli

kadro

liste

parti

teşkilat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/11/1081764719_0:155:3091:1893_1920x0_80_0_0_37258ee099ee81b4b154c5ad87c0cf6a.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yaptı. 15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.Habertürk'ün haberine göre, MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu: Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/bahceliden-yerel-secim-degerlendirmesi-turkiyeyi-yoneten-iktidar-degismedi-1082348887.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, devlet bahçeli, kadro, liste, parti, teşkilat