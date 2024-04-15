MHP Lideri Bahçeli'nin A takımı belli oldu
15:41 15.04.2024 (güncellendi: 16:25 15.04.2024)
Devlet Bahçeli
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14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştiren MHP'de 15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yaptı. 15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.
Habertürk'ün haberine göre, MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu
Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal
Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu
Genel Sekreter İsmet Büyükataman Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı
Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu