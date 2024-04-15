Kilis'te Arapça tabelalar kaldırılıyor: Esnafa 30 gün uyarısı
17:15 15.04.2024 (güncellendi: 17:18 15.04.2024)
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri iş yerlerine asılan Arapça tabela ve afişleri sökmeye başladı.
31 Mart 2024 Mahalli İdare Yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabela ve afişlere yönelik denetimler başlatıldı.
Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.
Yerel seçim süresinde Arapça tabelaların kaldırılması Hakan Bilecen'in seçim vaatlerinden biriydi.
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
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© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
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© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
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© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
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© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
1/4
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
2/4
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
3/4
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor
4/4
© İHA / OKAN GENÇ-AW183010
Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar kaldırılıyor