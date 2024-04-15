https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kiliste-arapca-tabelalar-kaldiriliyor-esnafa-30-gun-uyarisi--1082788695.html

Kilis'te Arapça tabelalar kaldırılıyor: Esnafa 30 gün uyarısı

Kilis'te Arapça tabelalar kaldırılıyor: Esnafa 30 gün uyarısı

Sputnik Türkiye

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri iş yerlerine asılan Arapça tabela ve afişleri sökmeye başladı. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T17:15+0300

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türkiye

kilis

kilis belediyesi

arapça

tabela

arapça tabela

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31 Mart 2024 Mahalli İdare Yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabela ve afişlere yönelik denetimler başlatıldı. Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.Yerel seçim süresinde Arapça tabelaların kaldırılması Hakan Bilecen'in seçim vaatlerinden biriydi.

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kiliste arapça tabelalar, kiliste arapça tabelalar söküldü mü, kilis'te arapça tabelalar ne zaman kalkacak