İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Gemiyi salim bir limana götürmeye talibim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
09:00
2 dk
SESLİ HABER
10 dakika sonra saldırdılar: Ateşle oynuyorlar
09:09
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
09:47
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
10:11
15 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
10:32
2 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
10:39
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
11:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
11:33
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
11:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:15
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
12:30
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
12:37
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
15:09
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
15:20
4 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
15:31
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
15:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psikolojik polisiye yazarı Çağatay Küpçü: 'Kitap okumak hiçbir zaman benim için hobi olmadı'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Prof. Dr. İkiz: ‘100 yıl geçmesine rağmen en önemli malzeme Rorschach testi’
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
18:18
3 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
18:50
4 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
19:28
2 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
19:36
3 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
20:24
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
20:46
3 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
21:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan yabancı VAR hakemi yorumu: Diğer hakemlerle, teknik direktörlerle nasıl anlaşacak?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Netanyahu iktidarını sağlamlaştırmak istiyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye hekim sayısında Kamboçya'dan geride kaldı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Antalya'da teleferik kazasının bilirkişi raporu açıklandı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital seçim kampanyalarının ihlal ettiği KVKK kuralları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
18:23
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
18:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
19:15
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
19:48
1 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
20:06
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
20:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
20:51
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iyi-parti-grup-baskanvekili-dervisoglu-gemiyi-salim-bir-limana-goturmeye-de-talibim-1082800186.html
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Gemiyi salim bir limana götürmeye talibim
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Gemiyi salim bir limana götürmeye talibim
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'de Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti gemisini salim bir limana götürmeye de talibim, İYİ... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T21:35+0300
2024-04-15T21:35+0300
türkiye
iyi parti
meral akşener
müsavat dervişoğlu
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082800489_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_00e92cfdc4b41fe9a86416ae1195366e.jpg
İYİ Parti'nin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in kendisini desteklediği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşmasına, Akşener'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek başladı.'Akşener'in siyasi önderliğinde, tek adam rejimine rağmen, Türk milletinin önüne iktidara alternatif olacak bir seçeneği ortaya koyan siyasi hareketin temsilcileri olduklarını' ifade eden Dervişoğlu, "Kurduğumuz, sadece bir siyasi parti değil, yıllardır iki kutup arasına sıkıştırılmış ve iki şıkka mecbur bırakılmış milletimize sunulmuş değerli bir alternatiftir. Biz bu alternatifi baskı ve imkansızlıklar içinde, bu memleketin cesur evlatlarının alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle yükselttik. İşte bu sebeple İYİ Partiyi ve Türk milliyetçilerinin devlet yönetme ihtimalini kaderine terk etmemiz ya da partimizin dışındaki iradelere teslim etmemiz asla mümkün değildir ve bizden beklenemez" diye konuştu.Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, iktidarın iktidar olmaktan, muhalefetin muhalefet etmekten memnun olduğu bir ortamda, Türk milletine seçenek olarak kurulduğunu söyledi.'Mesnetsiz yorumların ve açıklamaların tamamını reddediyoruz'"İYİ Parti'deki kurultay süreciyle birlikte partimizin merkezden kopacağı, belirli bir ideolojik kalıbın içine girerek radikalleşeceğine dair mesnetsiz yorumların ve açıklamaların tamamını reddediyoruz. İYİ Parti milliyetçi aynı zamanda demokrat, aynı zamanda kalkınmacı umdeleriyle Atatürk'ün kurduğu milli devletin temel ilkelerine bağlı bir siyasi parti olarak esasen merkezin ta kendisidir" değerlendirmesinde bulunan Dervişoğlu, İYİ Parti'nin temsil ettiği merkezin, memleketteki tüm vatanseverleri kucaklayan, Türkiye'nin makul aklı olduğunu kaydetti.Dervişoğlu, "Bu sebeple partimiz, medyada her fırsatta çıkıp siyasi hareketimize bir 'son kullanma tarihi' belirleme hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bırakacak, gerilim ve kutuplaştırma politikaları ile ayrıştırılmaya çalışılan milletimizi, yeni bir kalkınma ülküsüne taşıma kararlılığını sonuna kadar sürdürecektir" dedi.2024'ün sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli bir seçim yılı olduğun belirten Dervişoğlu, 50'den fazla ülkede 100 milyonlarca insanın oy kullandığı 2024 yılının Türkiye'de ve dünyada siyasi paradigmaların değiştiği bir yıl olacağını söyledi.'47 yıl sonra ilk kez CHP'nin 1. parti olması, Türkiye ve dünyadaki değişim dalgasının sosyolojik ve siyasal neticelerinin bir parçasıdır'Uluslararası politik ve ekonomik sistem dönüşüm ve değişim içerisindeyken, parti olarak yeni şartların gerektirdiği yeni vizyonla, eskinin devamı değil yeninin başlangıcı olacaklarını dile getiren Dervişoğlu, "Elbette 31 Mart seçim sonuçları ve bu sonuçlar çerçevesinde 22 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci parti ve 47 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması, Türkiye ve dünyadaki değişim dalgasının sosyolojik ve siyasal neticelerinin bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.'Hiç kimse İYİ Parti'ye istikamet çizemez'27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay kararının yalnızca İYİ Parti'nin uhdesinde olduğunu ve sadece partinin kurumsal kimliğini bağlayacağını bildiren Dervişoğlu, başka siyasi aktörlerin ve partilerin kurultaya müdahil olma girişimlerinin siyasi etik ve nezakete uygun olmadığını belirtti.Dervişoğlu, şöyle devam etti:Hükümetin birtakım çevrelerle işbirliği yaparak anayasa değişikliğini gündeme taşıma çalışmalarına şahit olduklarını ifade eden Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Gönlü benden yanaysa gurur ve onur duyarım'Dervişoğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akşener'e "Partinin başında kal" çağrısına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez, bunun bilinmesini istiyorum" dedi.Dervişoğlu, Akşener'in kendisini desteklediği yönündeki iddialarla ilgili soruya ise "İYİ Partiyi biz birlikte kurduk. Kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Meral Akşener'indir. Sayın Genel Başkan'ımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum, bundan gurur ve onur duyarım" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/musavat-dervisoglu-kimdir-1082570812.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082800489_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f7a9a19dffdfc40170203dcf8f8566ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iyi parti, meral akşener, müsavat dervişoğlu, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
iyi parti, meral akşener, müsavat dervişoğlu, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Gemiyi salim bir limana götürmeye talibim

21:35 15.04.2024
© AA / Mehmet Ali ÖzcanİYİ Partinin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
İYİ Partinin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan
Abone ol
İYİ Parti'de Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti gemisini salim bir limana götürmeye de talibim, İYİ Parti'deki dava arkadaşlarımı kucaklamaya ve birbiriyle kucaklaştırıp onların siyaseten önünü açmaya da talibim" dedi.
İYİ Parti'nin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in kendisini desteklediği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşmasına, Akşener'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek başladı.
'Akşener'in siyasi önderliğinde, tek adam rejimine rağmen, Türk milletinin önüne iktidara alternatif olacak bir seçeneği ortaya koyan siyasi hareketin temsilcileri olduklarını' ifade eden Dervişoğlu, "Kurduğumuz, sadece bir siyasi parti değil, yıllardır iki kutup arasına sıkıştırılmış ve iki şıkka mecbur bırakılmış milletimize sunulmuş değerli bir alternatiftir. Biz bu alternatifi baskı ve imkansızlıklar içinde, bu memleketin cesur evlatlarının alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle yükselttik. İşte bu sebeple İYİ Partiyi ve Türk milliyetçilerinin devlet yönetme ihtimalini kaderine terk etmemiz ya da partimizin dışındaki iradelere teslim etmemiz asla mümkün değildir ve bizden beklenemez" diye konuştu.
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, iktidarın iktidar olmaktan, muhalefetin muhalefet etmekten memnun olduğu bir ortamda, Türk milletine seçenek olarak kurulduğunu söyledi.

'Mesnetsiz yorumların ve açıklamaların tamamını reddediyoruz'

"İYİ Parti'deki kurultay süreciyle birlikte partimizin merkezden kopacağı, belirli bir ideolojik kalıbın içine girerek radikalleşeceğine dair mesnetsiz yorumların ve açıklamaların tamamını reddediyoruz. İYİ Parti milliyetçi aynı zamanda demokrat, aynı zamanda kalkınmacı umdeleriyle Atatürk'ün kurduğu milli devletin temel ilkelerine bağlı bir siyasi parti olarak esasen merkezin ta kendisidir" değerlendirmesinde bulunan Dervişoğlu, İYİ Parti'nin temsil ettiği merkezin, memleketteki tüm vatanseverleri kucaklayan, Türkiye'nin makul aklı olduğunu kaydetti.
Dervişoğlu, "Bu sebeple partimiz, medyada her fırsatta çıkıp siyasi hareketimize bir 'son kullanma tarihi' belirleme hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bırakacak, gerilim ve kutuplaştırma politikaları ile ayrıştırılmaya çalışılan milletimizi, yeni bir kalkınma ülküsüne taşıma kararlılığını sonuna kadar sürdürecektir" dedi.
2024'ün sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli bir seçim yılı olduğun belirten Dervişoğlu, 50'den fazla ülkede 100 milyonlarca insanın oy kullandığı 2024 yılının Türkiye'de ve dünyada siyasi paradigmaların değiştiği bir yıl olacağını söyledi.

'47 yıl sonra ilk kez CHP'nin 1. parti olması, Türkiye ve dünyadaki değişim dalgasının sosyolojik ve siyasal neticelerinin bir parçasıdır'

Uluslararası politik ve ekonomik sistem dönüşüm ve değişim içerisindeyken, parti olarak yeni şartların gerektirdiği yeni vizyonla, eskinin devamı değil yeninin başlangıcı olacaklarını dile getiren Dervişoğlu, "Elbette 31 Mart seçim sonuçları ve bu sonuçlar çerçevesinde 22 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci parti ve 47 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması, Türkiye ve dünyadaki değişim dalgasının sosyolojik ve siyasal neticelerinin bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.

'Hiç kimse İYİ Parti'ye istikamet çizemez'

27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay kararının yalnızca İYİ Parti'nin uhdesinde olduğunu ve sadece partinin kurumsal kimliğini bağlayacağını bildiren Dervişoğlu, başka siyasi aktörlerin ve partilerin kurultaya müdahil olma girişimlerinin siyasi etik ve nezakete uygun olmadığını belirtti.
Dervişoğlu, şöyle devam etti:
"Hiç kimse İYİ Parti'ye istikamet çizemez. Siyasi ikbalini partimizin dışındaki siyaset merkezlerinden gelecek kuvvete bağlayanlar şunu bilsinler ki, bu çatı altında İYİ Parti'nin kendi iradesinin üzerinde bir irade yoktur. Bu noktadan itibaren, olağanüstü kurultayımızda partimize yön tayin edecek ve istikamet çizecek tek bir irade vardır o da İYİ Partinin saygıdeğer üst kurul delegeleridir. Ben inanıyorum ki partimizi o ya da bu siyasi partinin, iktidarın yahut muhalefetin uydusu haline getirmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı 27 Nisan akşamında yine İYİ Parti'nin bizatihi kendisi verecektir."
Hükümetin birtakım çevrelerle işbirliği yaparak anayasa değişikliğini gündeme taşıma çalışmalarına şahit olduklarını ifade eden Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İYİ Parti, tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. Ayrıca o rejimi tahkim edecek hiçbir düzenlemeye de müsaade etmeyeceğiz. Bu partinin bu olağanüstü süreçten çıkıp yaklaşık bir yıl içinde bir de olağan kongre çalışmaları başlayacak. Olağanüstü kurultayda seçilecek genel başkan ve parti yönetimi, İYİ Partiyi o olağan kongreye hazırlayabilecek doğru bir yol haritası tanzim etmekle de mükelleftir. Ben, bütün dava arkadaşlarımın ortak iradeyle önümüzdeki dönem kongreye hazırlanmasından ve siyaseten talep ve beklentisi olan dava arkadaşlarımın da önünün açılmasından yanayım. Bunu da açık ve net bir biçimde taahhüt ediyorum. Hani diyorlar ya 'bir abi formülü, İYİ Parti gemisini salim bir limana getirebilme formülü bulunmalı' diye. İYİ Parti gemisini salim bir limana götürmeye de talibim, İYİ Partideki dava arkadaşlarımı kucaklamaya ve birbiriyle kucaklaştırıp onların siyaseten önünü açmaya da talibim."

'Gönlü benden yanaysa gurur ve onur duyarım'

Dervişoğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akşener'e "Partinin başında kal" çağrısına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez, bunun bilinmesini istiyorum" dedi.
Dervişoğlu, Akşener'in kendisini desteklediği yönündeki iddialarla ilgili soruya ise "İYİ Partiyi biz birlikte kurduk. Kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Meral Akşener'indir. Sayın Genel Başkan'ımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum, bundan gurur ve onur duyarım" yanıtını verdi.
Müsavat Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
POLİTİKA
Müsavat Dervişoğlu kimdir?
8 Nisan, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала