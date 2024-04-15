https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ingiltere-multecileri-ermenistana-gondermeyi-planliyor-1082775767.html

İngiltere, mültecileri Ermenistan'a göndermeyi planlıyor

İngiltere, mültecileri Ermenistan'a göndermeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

İngiltere lideri Rishi Sunak'ın, ülkedeki mültecilerini Ermenistan'a göndermeyi müzakereler yürüttüğü açıklandı. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T11:45+0300

2024-04-15T11:45+0300

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Times’ın, İngiliz hükümetinden sızıntı sonucu ifşa edilen belgelerine dayandırdığı haberine göre, İngiltere ülkesindeki yasadışı mültecileri Ermenistan'a göndermeyi planlıyor. Ülkede son yıllarda sürekli olarak mültecilere farklı yöntemlerle ülkeden kovmaya çalışan Sunak', geçmişte mültecileri Fildişi Sahili, Kosta Rika ve Bostvana gibi ülkelere göndermeyi de denemişti. Sızdırılan belgeler, İngiltere hükümetinin daha önce Ruanda ile yaptığı anlaşmayı tekrarlamak isteyecek ülkeleri belirlemeye yönelik son 18 ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları kapsarken, Ermenistan, Fildişi Sahili, Kosta Rika ve Botsvana ile çalışmaların İngiltere için öncelik oluşturduğu kaydedildi.Daha önce Paraguay, Ekvador, Peru, Brezilya ve Kolombiya gibi ülkelerle görüşmelerin gerçekleştirildiği, ama bu ülkelerin bu tür anlaşmaya ilgi duymadığı belirtilirken Namibya, Fas, Tunus ve Gambiya’nın müzakerelere katılmayı reddettiği aktarıldı.Söz konusu dört ülkeyle görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda Senegal, Cape Verde, Togo, Tanzanya, Angola ve Sierra Leone gibi ülkelerden oluşan rezerv listenin de olduğu belirtildi.Ayrıca Ruanda ile anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Ermenistan, Fildişi Sahili, Kosta Rika ve Botsvana ile görüşmelerin yavaşladığı bildirildi.Ermenistan, İngiltere ile göçmenler konusunda görüşüldüğü haberlerini yalanladıErmenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ermeni tarafının İngiltere ile yasadışı göçmenlerin Ermenistan'a gönderilmesi konusunda esaslı ve teknik müzakerelerde bulunmadığını söylerken, Times gazetesinin iddialarını yalanladı.Badalyan, “Ermenistan ve Birleşik Krallık'ın siyasi diyalog için geniş bir gündemi var. Ancak spesifik yayında gündeme getirilen konuyla ilgili herhangi bir maddi veya teknik müzakere yapılmamıştır” diye konuştu.Bu engellere rağmen İngiliz hükümeti, Ruanda planı faaliyete geçer geçmez görüşmelerin yeniden başlamasını umuyor.Yalnızca geçen yıl Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşan izinsiz göçmen sayısı 30 bin olarak gerçekleşmişti.Ruanda ile zamanında mülteci anlaşması imzalayan ve İngiltere'deki mültecileri bu ülkeye göndermeye hazırlanan Sunak'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden iptal gelmişti. Ruanda’nın önümüzdeki 5 yıl içinde 30 bin göçmeni kabul etmeye hazır olduğu bildirilmiş, bu sürecin Londra’ya maliyetinin yaklaşık 4.5 milyar, yani her sınır dışı edilen göçmen başına 150 bin sterlin olduğu belirtilmişti.Daha sonrasında medyada İngiltere'nin AİHM'den mültecileri göndermek uğruna çıkmayı planladığı açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/ingiltere-basbakani-sunaktan-duzensiz-goc-aciklamasi-1078531933.html

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