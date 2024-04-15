https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/gurcistandaki-yabanci-ajan-tartismalarina-saakasvili-de-katildi-1082787745.html

Gürcistan’daki 'yabancı ajan' tartışmalarına Saakaşvili de katıldı

Gürcistan’daki 'yabancı ajan' tartışmalarına Saakaşvili de katıldı

Sputnik Türkiye

Ekim 2021'den beri başkent Tiflis’te cezaevinde bulunan Batı yanlısı eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Gürcistan parlamentosunda parlamentoda... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T17:01+0300

2024-04-15T17:01+0300

2024-04-15T17:04+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

yabancı ajan

yabancı ajanlar kayıt yasası (fara)

yabancı ajanlar kayıt yasası (fara)

tiflis

mihail saakaşvili

avrupa birliği

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Gürcistan'da, geçen yıl ‘yabancı ajan yasa tasarısı’ olarak da nitelendirilen yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısı parlamentonun hukuk komitesinde görüşülürken sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saakaşvili, ülkede birlik ve saldırı zamanının geldiğini söylerken, destekçilerini, “Gürcistan'ın özgürlüğünü, bağımsızlığını ve Avrupa’daki geleceğini savunmak" için yasanın kabul edilmesine karşı düzenlenecek eylemlere katılmaya çağırdı.Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısını yeniden sunması parlamentoda kavgaya neden oldu.Gürcistan'da, geçen yıl 'yabancı ajan yasa tasarısı' olarak da nitelendirilen yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısı parlamentonun hukuk komitesinde görüşülürken, iktidar partisi tarafından bu yıl tekrar sunulan yasa tasarısına tepki gösteren muhalefet partilerinin milletvekilleri, komite oturumunda yasa tasarısı karşıtı sloganlar attı.Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna tehdit oluşturduğunu savunan muhalefet milletvekilleri, yasanın onaylanmaması gerektiğini vurguladı.Batı ülkelerinin sivil toplum kuruluşlarının (STK) yardımıyula ülkenin iç işlerine müdahele etmesini engellemeye çalışan Gürcü Hayali Partisinin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, komite oturumunda söz konusu yasa tasarısını tanıttı.Muhalefetteki "Vatandaşlar" partisinin milletvekilli ve yasa tasarısına tepki gösteren Aleko Elisaşvili, konuşma yapan Mdinaradze'ye yumruk attı.Kavga nedeniyle ara verilen oturum birkaç dakika sonra devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/gurcistan-abden-gelen-tepkilere-yanit-verdi-sizde-de-ayni-yasalar-var-bizi-tehdit-etmeyin-1082534989.html

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