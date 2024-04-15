https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-seyh-al-sani-ile-gorustu--1082798349.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T20:42+0300
2024-04-15T20:42+0300
2024-04-15T20:52+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231204/cumhurbaskani-erdogan-katarda-1078067037.html
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recep tayyip erdoğan, katar, türkiye, bayram, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan, katar, türkiye, bayram, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile görüştü
20:42 15.04.2024 (güncellendi: 20:52 15.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı. Erdoğan, gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.
Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.