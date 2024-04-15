https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-seyh-al-sani-ile-gorustu--1082798349.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T20:42+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231204/cumhurbaskani-erdogan-katarda-1078067037.html

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