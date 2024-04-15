https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/almanyada-muslumanlara-yonelik-suclarda-keskin-artis-yasaniyor-1082784664.html

Almanya’da Müslümanlara yönelik suçlarda keskin artış yaşanıyor

Almanya’da Müslümanlara yönelik suçlarda keskin artış yaşanıyor

Sputnik Türkiye

İsrail-Hamas gerilimi ve yetkililerin dış politikadaki önyargılı tutumu, geçtiğimiz yıl Almanya'da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) kaynaklı suçların 2022... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T15:50+0300

2024-04-15T15:50+0300

2024-04-15T16:07+0300

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ayrımcılık

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Alman Haber Ajansı DPA’nın, Alman hükümetinin, Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Christoph de Vries’in soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, ülke genelinde 2023’te bin 464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi. Bu sayı, 2022’de 610 olarak kayıtlara geçmişti.Ülkede 2024’ün ilk çeyreğinde de 137 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.Ayrıca 2023’te Müslümanlara yönelik nefret suçları sonucunda 53 kişi yaralanırken, bu sayı 2024’ün ilk çeyreğinde 9 olarak belirlendi.Almanya'da 2023’te 5 bin 154 Yahudi karşıtı suç işlenirken, bunların sonucunda 56 kişi yaralandı.ABD'de de artıştaİsrail-Hamas savaşının patlak vermesi ile birlikte artan İslamofobi ve önyargı nedeniyle ABD’deki Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırı şikayetlerinin 2023'te rekor seviyeye ulaştığı anlaşıldı.Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ne (CAIR) göre 2023'te toplam şikayet bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 8 bin 61'e ulaşırken, CAIR'in 30 yıl önce kayıtlara başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.İnsan hakları savunucuları da benzer şekilde Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasından bu yana İslamofobinin, Filistin karşıtlığının ve Yahudi karşıtlığının küresel düzeyde arttığını bildirdi.CAIR raporunda, 2022 yılında şikayetlerde ilk defa düşüş kaydedilmesinin ardından 2023'te ‘Müslüman karşıtı nefretin’ yeniden canlandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240121/rusyadan-israil-aleyhindeki-soykirim-davasina-karsi-cikan-almanya-hakkinda-aciklama-sasirmadik-1079869456.html

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