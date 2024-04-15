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Almanya’da Müslümanlara yönelik suçlarda keskin artış yaşanıyor
Almanya’da Müslümanlara yönelik suçlarda keskin artış yaşanıyor
Sputnik Türkiye
İsrail-Hamas gerilimi ve yetkililerin dış politikadaki önyargılı tutumu, geçtiğimiz yıl Almanya'da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) kaynaklı suçların 2022... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T15:50+0300
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Alman Haber Ajansı DPA’nın, Alman hükümetinin, Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Christoph de Vries’in soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, ülke genelinde 2023’te bin 464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi. Bu sayı, 2022’de 610 olarak kayıtlara geçmişti.Ülkede 2024’ün ilk çeyreğinde de 137 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.Ayrıca 2023’te Müslümanlara yönelik nefret suçları sonucunda 53 kişi yaralanırken, bu sayı 2024’ün ilk çeyreğinde 9 olarak belirlendi.Almanya'da 2023’te 5 bin 154 Yahudi karşıtı suç işlenirken, bunların sonucunda 56 kişi yaralandı.ABD'de de artıştaİsrail-Hamas savaşının patlak vermesi ile birlikte artan İslamofobi ve önyargı nedeniyle ABD’deki Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırı şikayetlerinin 2023'te rekor seviyeye ulaştığı anlaşıldı.Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ne (CAIR) göre 2023'te toplam şikayet bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 8 bin 61'e ulaşırken, CAIR'in 30 yıl önce kayıtlara başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.İnsan hakları savunucuları da benzer şekilde Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasından bu yana İslamofobinin, Filistin karşıtlığının ve Yahudi karşıtlığının küresel düzeyde arttığını bildirdi.CAIR raporunda, 2022 yılında şikayetlerde ilk defa düşüş kaydedilmesinin ardından 2023'te ‘Müslüman karşıtı nefretin’ yeniden canlandığı belirtildi.
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almanya, müslüman, müslüman kimliği, islamofobi, islamofobik eylemler, nefret suçu, nefret, insan hakları, ayrımcılık, nefret ve ayrımcılık suçu, abd, yahudi, önyargı, avrupa
almanya, müslüman, müslüman kimliği, islamofobi, islamofobik eylemler, nefret suçu, nefret, insan hakları, ayrımcılık, nefret ve ayrımcılık suçu, abd, yahudi, önyargı, avrupa

Almanya’da Müslümanlara yönelik suçlarda keskin artış yaşanıyor

15:50 15.04.2024 (güncellendi: 16:07 15.04.2024)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVAlmanya mülteci
Almanya mülteci - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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İsrail-Hamas gerilimi ve yetkililerin dış politikadaki önyargılı tutumu, geçtiğimiz yıl Almanya'da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) kaynaklı suçların 2022 yılına göre iki kattan fazla artmasına neden oldu.
Alman Haber Ajansı DPA’nın, Alman hükümetinin, Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Christoph de Vries’in soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, ülke genelinde 2023’te bin 464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi. Bu sayı, 2022’de 610 olarak kayıtlara geçmişti.
Ülkede 2024’ün ilk çeyreğinde de 137 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.
Ayrıca 2023’te Müslümanlara yönelik nefret suçları sonucunda 53 kişi yaralanırken, bu sayı 2024’ün ilk çeyreğinde 9 olarak belirlendi.
Almanya'da 2023’te 5 bin 154 Yahudi karşıtı suç işlenirken, bunların sonucunda 56 kişi yaralandı.

ABD'de de artışta

İsrail-Hamas savaşının patlak vermesi ile birlikte artan İslamofobi ve önyargı nedeniyle ABD’deki Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırı şikayetlerinin 2023'te rekor seviyeye ulaştığı anlaşıldı.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ne (CAIR) göre 2023'te toplam şikayet bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 8 bin 61'e ulaşırken, CAIR'in 30 yıl önce kayıtlara başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
İnsan hakları savunucuları da benzer şekilde Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasından bu yana İslamofobinin, Filistin karşıtlığının ve Yahudi karşıtlığının küresel düzeyde arttığını bildirdi.
CAIR raporunda, 2022 yılında şikayetlerde ilk defa düşüş kaydedilmesinin ardından 2023'te ‘Müslüman karşıtı nefretin’ yeniden canlandığı belirtildi.
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