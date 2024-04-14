https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/medvedev-abd-icin-ortadogu-ile-ukrayna-arasindaki-farka-dikkat-cekti-1082754212.html
Medvedev, ABD için Ortadoğu ile Ukrayna arasındaki farka dikkat çekti
Medvedev, ABD için Ortadoğu ile Ukrayna arasındaki farka dikkat çekti
Sputnik Türkiye
İran-İsrail gerilimini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Gazze'deki ölümlerin Biden'ın seçim beklentilerini... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T14:52+0300
2024-04-14T14:52+0300
2024-04-14T14:52+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
ukrayna
abd
ortadoğu
yatırım
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gazze
gazze şeridi
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Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Medvedev, "Gazze'deki ölümler Biden'ın seçim beklentilerini kötüleştirirken, İsrail ve İran arasındaki savaş ek belirsizlik getiriyor" diye yazdı.ABD'nin Ortadoğu’da büyük bir savaş istemediğini, dengeyi korumaya ve itidal göstermeye çalıştığını söyleyen Medvedev,ancak Ukrayna için farklı tutum sergilediğini hatırlatarak, Washington için Ortadoğu'da yaşananlar ile Ukrayna'da yaşananlar arasındaki farkın ABD’li yetkililerin dediği gibi ‘yatırım’ olduğuna dikkat çekti.Medvedev, değerlendirmesinde, ABD’nin Ukrayna'daki çatışmada insanların ölmesine kayıtsız kaldığını bunu bir yatırım olarak adlandırarak sürdürmeye çalıştığını aktarırken, “Ülkemizdeki insanların ölümlerine kayıtsız kalan ABD için ne kadar çok ise o kadar iyi. Sonuçta bu, Amerikalı yetkililerin dediği gibi, 'yatırım'. Ve yatırım yapmaya devam ediyorlar. Ancak ABD Ortadoğu'da büyük bir savaş istemiyor. Dengeyi korumaya ve itidal göstermeye çalışıyor" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ukraynadan-batiya-patriot-sitemi-kibar-diplomasi-ise-yaramadi-1082679296.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, abd, ortadoğu, yatırım, rusya, gazze, gazze şeridi, israil-filistin
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, abd, ortadoğu, yatırım, rusya, gazze, gazze şeridi, israil-filistin
Medvedev, ABD için Ortadoğu ile Ukrayna arasındaki farka dikkat çekti
İran-İsrail gerilimini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Gazze'deki ölümlerin Biden'ın seçim beklentilerini kötüleştirdiğini söylerken, İsrail ve İran arasındaki savaşın da belirsizliğe yol açtığını belirtti.
Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Medvedev, "Gazze'deki ölümler Biden'ın seçim beklentilerini kötüleştirirken, İsrail ve İran arasındaki savaş ek belirsizlik getiriyor" diye yazdı.
ABD'nin Ortadoğu’da büyük bir savaş istemediğini, dengeyi korumaya ve itidal göstermeye çalıştığını söyleyen Medvedev,ancak Ukrayna için farklı tutum sergilediğini hatırlatarak, Washington için Ortadoğu'da yaşananlar ile Ukrayna'da yaşananlar arasındaki farkın ABD’li yetkililerin dediği gibi ‘yatırım’ olduğuna dikkat çekti.
Medvedev, değerlendirmesinde, ABD’nin Ukrayna'daki çatışmada insanların ölmesine kayıtsız kaldığını bunu bir yatırım olarak adlandırarak sürdürmeye çalıştığını aktarırken, “Ülkemizdeki insanların ölümlerine kayıtsız kalan ABD için ne kadar çok ise o kadar iyi. Sonuçta bu, Amerikalı yetkililerin dediği gibi, 'yatırım'. Ve yatırım yapmaya devam ediyorlar. Ancak ABD Ortadoğu'da büyük bir savaş istemiyor. Dengeyi korumaya ve itidal göstermeye çalışıyor" diye yazdı.