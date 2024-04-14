https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/medvedev-abd-icin-ortadogu-ile-ukrayna-arasindaki-farka-dikkat-cekti-1082754212.html

Medvedev, ABD için Ortadoğu ile Ukrayna arasındaki farka dikkat çekti

Medvedev, ABD için Ortadoğu ile Ukrayna arasındaki farka dikkat çekti

Sputnik Türkiye

İran-İsrail gerilimini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Gazze'deki ölümlerin Biden'ın seçim beklentilerini... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T14:52+0300

2024-04-14T14:52+0300

2024-04-14T14:52+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

ukrayna

abd

ortadoğu

yatırım

rusya

gazze

gazze şeridi

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Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Medvedev, "Gazze'deki ölümler Biden'ın seçim beklentilerini kötüleştirirken, İsrail ve İran arasındaki savaş ek belirsizlik getiriyor" diye yazdı.ABD'nin Ortadoğu’da büyük bir savaş istemediğini, dengeyi korumaya ve itidal göstermeye çalıştığını söyleyen Medvedev,ancak Ukrayna için farklı tutum sergilediğini hatırlatarak, Washington için Ortadoğu'da yaşananlar ile Ukrayna'da yaşananlar arasındaki farkın ABD’li yetkililerin dediği gibi ‘yatırım’ olduğuna dikkat çekti.Medvedev, değerlendirmesinde, ABD’nin Ukrayna'daki çatışmada insanların ölmesine kayıtsız kaldığını bunu bir yatırım olarak adlandırarak sürdürmeye çalıştığını aktarırken, “Ülkemizdeki insanların ölümlerine kayıtsız kalan ABD için ne kadar çok ise o kadar iyi. Sonuçta bu, Amerikalı yetkililerin dediği gibi, 'yatırım'. Ve yatırım yapmaya devam ediyorlar. Ancak ABD Ortadoğu'da büyük bir savaş istemiyor. Dengeyi korumaya ve itidal göstermeye çalışıyor" diye yazdı.

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ukrayna

abd

rusya

gazze

gazze şeridi

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, abd, ortadoğu, yatırım, rusya, gazze, gazze şeridi, israil-filistin