https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/ismail-kartaldan-yabanci-var-yorumu-1082765387.html

İsmail Kartal'dan 'Yabancı VAR' yorumu

İsmail Kartal'dan 'Yabancı VAR' yorumu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal "Yabancı var hakeminin gelmesi konusunda şunu söylemek isterim, bu iş biraz daha iyi olacak gibi gözüküyor" dedi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T23:42+0300

2024-04-14T23:42+0300

2024-04-14T23:42+0300

spor

trendyol süper lig

atatürk olimpiyat stadı

atatürk olimpiyat stadı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0e/1082765230_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_63bbbaae991dd6407a74e2fabd23c658.jpg

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktör İsmail Kartal, devre arasında konuşmaları ve değişikliklerle maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, maça çok fazla hazırlanma şanslarının olmadığını belirtti.Karagümrük'ün ligdeki pozisyonu itibarıyla zorlu bir maça çıkacaklarını bildiklerini aktaran Kartal, "Takım olarak ilk devre istediğimiz gibi geçmese de devre arasında bunun böyle olmaması gerektiğini, silkelenmemiz gerektiğini konuştuk. İkinci yarı maçı çevirmemiz gerektiğini oyuncularımızla konuşarak ve değişikliklerle iyi başlangıç yaptık. Kendimiz gibi oynayınca pozisyonlar bulduk ve goller geldi. Birkaç gol daha bulabilirdik. Karagümrük çok iyi takım, ilk devre bizi çok zorladılar. Tolunay hoca takımını iyi hazırlamış. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.Ne yaptığını ve yapacağını bilen bir insan olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:Livakovic'in çok iyi bir performans sergilediğini de aktaran Kartal, "Oyuncularımla çok samimi ve net bir ilişkim var. Oyuncularım kim hak ediyorsa ona forma verdiğimin bilincinde. Takımın menfaati neyse ben onu yapıyorum. Devre arası yaptığım telkinler ve toplantılar biraz tecrübeyle alakalı, yaşanmışlıklarla alakalı. Futbolunun kalbini, ruhunu bilen biriyim. Bunun için zor olmuyor. Batshuayi iyi niyetli bir çocuk. İyi de bir oyuncu. Konuşarak, her zaman ikna ederek bugünlere beraber geldik. Kolay değil sonradan girmesi. Bu samimiyetimizle alakalı bir şey, benim samimiyetimi görüyorlar" diye konuştu.'Yabancı VAR iyi olacak gibi gözüküyor'İsmail Kartal, yabancı VAR hakemi uygulamasının iyiye gideceğini düşündüğünü kaydetti.Hakemlerin doğru maç yönettiğini anlatan Kartal, "Hakem çok fazla oyunun kaderiyle oynayacak bir şey olmadı. Yabancı var hakeminin gelmesi konusunda şunu söylemek isterim. Bu iş biraz daha iyi olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.Kartal, şampiyonluk yarışına ilişkin ise "Sezon başından beri devam ediyor. Rakibimiz öne geçiyor, biz öne geçiyoruz. Bu iş sanki sezon sonuna kadar böyle gidecek gibi görünüyor. Maç maç bakıyoruz. Her maç için rakibimize göre planlarımız oluyor. En önemli maçımız şimdi perşembe günü oynayacağımız Olympiakos maçı. Yarı finale geçmek için tüm çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/fenerbahce-alagoz-holding-ust-uste-ikinci-kez-euroleague-sampiyonu-1082762368.html

atatürk olimpiyat stadı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trendyol süper lig, atatürk olimpiyat stadı, atatürk olimpiyat stadı