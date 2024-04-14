https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranin-siha-ve-fuzeleri-yuksekova-uzerinde-goruntulendi-1082744765.html

İran’ın SİHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüntülendi

İran’ın SİHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüntülendi

Sputnik Türkiye

Akşam saatlerinde İran’ın İsrail'e ateşlediği SİHA ve füzeler Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ve Esendere beldesinin üzerinden geçerken görüntülendi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

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İran tarafından İsrail'e dün akşam saatlerinde gönderilen SİHA ve füzeler, Yüksekova ve Esendere beldesinin semalarında görüldü. İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan habere göre yoğun bir şekilde ilçe üzerinden İsrail tarafına geçen İHA ve füzeler cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/risk-buyuyor-israil-iran-saldirisi-tehditi-nedeniyle-okullari-tatil-ilan-etti--1082740387.html

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