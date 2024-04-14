https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/buzlari-erimeye-devam-eden-123-kilometrekarelik-cildir-golu-havadan-goruntulendi-1082751037.html

Buzları erimeye devam eden 123 kilometrekarelik Çıldır Gölü havadan görüntülendi

Buzları erimeye devam eden 123 kilometrekarelik Çıldır Gölü havadan görüntülendi

Sputnik Türkiye

Kışın yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi drone ile görüntülendi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

çıldır gölü

buz

buz kütlesi

erime

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Kars-Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle geçen yıl aralık ayında oluşan buz tabakaları 5 ay sonra erimeye başladı.Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyindeki buzların erimesi Kars'ın Çanaksu köyü mevkisinde drone ile görüntülendi.Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve Eskimo usulü balık avcılığı yapılan gölde ilkbahar yaşanmaya başladı.Baharla birlikte, göçmen kuşların da döndüğü gölde, buzların erimeye devam etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

çıldır gölü

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2024

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çıldır gölü, buz, buz kütlesi, erime, фото