Buzları erimeye devam eden 123 kilometrekarelik Çıldır Gölü havadan görüntülendi
13:22 14.04.2024 (güncellendi: 13:31 14.04.2024)
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Kışın yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi drone ile görüntülendi.
Kars-Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle geçen yıl aralık ayında oluşan buz tabakaları 5 ay sonra erimeye başladı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyindeki buzların erimesi Kars'ın Çanaksu köyü mevkisinde drone ile görüntülendi.
Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve Eskimo usulü balık avcılığı yapılan gölde ilkbahar yaşanmaya başladı.
Baharla birlikte, göçmen kuşların da döndüğü gölde, buzların erimeye devam etmesi güzel görüntüler oluşturdu.
© AA / Ömer TarsusluDoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi havadan görüntülendi
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© AA / Ömer Tarsuslu
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi havadan görüntülendi
© AA / Ömer TarsusluDoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi havadan görüntülendi
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© AA / Ömer Tarsuslu
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi havadan görüntülendi
© AA / Ömer TarsusluDoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi havadan görüntülendi
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© AA / Ömer Tarsuslu
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi havadan görüntülendi
© AA / Ömer Tarsuslu Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi havadan görüntülendi.
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© AA / Ömer Tarsuslu
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi havadan görüntülendi.
© AA / Ömer TarsusluBaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla göçmen kuşlar göle döndü.
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© AA / Ömer Tarsuslu
Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla göçmen kuşlar göle döndü.
© AA / Ömer TarsusluBaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla göçmen kuşlar göle döndü.
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© AA / Ömer Tarsuslu
Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla göçmen kuşlar göle döndü.
© AA / Ömer TarsusluBaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla göçmen kuşlar göle döndü.
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© AA / Ömer Tarsuslu
Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla göçmen kuşlar göle döndü.