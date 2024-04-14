Teleferik kazasına ilişkin 5 tutuklama: Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
07:18
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
07:27
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
08:13
8 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
08:39
2 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
08:50
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
09:00
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
09:21
2 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
09:31
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
09:48
1 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
10:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
10:09
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
10:18
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
10:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
11:37
2 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
11:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
12:09
1 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
12:18
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
13:21
2 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
13:35
3 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
13:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
14:19
3 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
16:09
4 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:37
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:25
9 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
17:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
18:08
5 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
18:39
4 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
09:00
2 dk
SESLİ HABER
10 dakika sonra saldırdılar: Ateşle oynuyorlar
09:09
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
09:47
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
10:11
15 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
10:32
2 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
10:39
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
11:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
11:33
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
11:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:15
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
12:30
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
12:37
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
15:09
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
15:20
4 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
15:31
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
15:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
18:18
3 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
18:50
4 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
19:28
2 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
19:36
3 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
20:24
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
20:46
3 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
21:19
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/antalyadaki-teleferik-kazasina-iliskin-5-tutuklama-1082763982.html
Teleferik kazasına ilişkin 5 tutuklama: Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de var
Teleferik kazasına ilişkin 5 tutuklama: Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de var
Sputnik Türkiye
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T22:15+0300
2024-04-14T23:27+0300
antalya
türkiye
teleferik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0c/1082712207_3:0:927:520_1920x0_80_0_0_a92a2f56ee40291f0c68bd130fdeacec.jpg
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili E.K.B, Genel Müdür Vekili A.B.S, mekanik mühendisi O.E, ANET iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahibi S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A, iş güvenliği uzmanı T.A.Ü. ile R.T. gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ANET AŞ'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Kocagöz, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı.Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.'Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 vatandaşın yaralandığını, kabinlerde mahsur kalanların kurtarıldığını ifade etti.Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapıldığını ve ön rapor hazırlandığını belirtti.Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/teleferikte-mahsur-kalan-anne-ve-kizi-yasadiklarini-anlatti-saga-sola-gittik-halata-carptik-1082763721.html
antalya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0c/1082712207_118:0:811:520_1920x0_80_0_0_f1e49330a847e5db25c260e9b528d1df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, teleferik
antalya, teleferik

Teleferik kazasına ilişkin 5 tutuklama: Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de var

22:15 14.04.2024 (güncellendi: 23:27 14.04.2024)
© İHA / BEGÜM AKSOY - FIRAT DEMİR - SUAT METİN-Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Ekipler kabine ulaşmaya çalışırken, yaralılar olduğu öğrenildi.
Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Ekipler kabine ulaşmaya çalışırken, yaralılar olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
© İHA / BEGÜM AKSOY - FIRAT DEMİR - SUAT METİN-
Abone ol
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de yer alıyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili E.K.B, Genel Müdür Vekili A.B.S, mekanik mühendisi O.E, ANET iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahibi S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A, iş güvenliği uzmanı T.A.Ü. ile R.T. gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ANET AŞ'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Kocagöz, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı.
Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

'Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 vatandaşın yaralandığını, kabinlerde mahsur kalanların kurtarıldığını ifade etti.
Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapıldığını ve ön rapor hazırlandığını belirtti.
Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:
"Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.
Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
TÜRKİYE
Teleferikte mahsur kalan anne ve kızı yaşadıklarını anlattı: Sağa sola gittik, halata çarptık
22:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала