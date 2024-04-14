https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/antalyadaki-teleferik-kazasina-iliskin-5-tutuklama-1082763982.html

Teleferik kazasına ilişkin 5 tutuklama: Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de var

Teleferik kazasına ilişkin 5 tutuklama: Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de var

Sputnik Türkiye

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T22:15+0300

2024-04-14T22:15+0300

2024-04-14T23:27+0300

antalya

türkiye

teleferik

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili E.K.B, Genel Müdür Vekili A.B.S, mekanik mühendisi O.E, ANET iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahibi S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A, iş güvenliği uzmanı T.A.Ü. ile R.T. gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ANET AŞ'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Kocagöz, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı.Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.'Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 vatandaşın yaralandığını, kabinlerde mahsur kalanların kurtarıldığını ifade etti.Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapıldığını ve ön rapor hazırlandığını belirtti.Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/teleferikte-mahsur-kalan-anne-ve-kizi-yasadiklarini-anlatti-saga-sola-gittik-halata-carptik-1082763721.html

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