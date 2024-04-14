Psikolojik polisiye yazarı Çağatay Küpçü: 'Kitap okumak hiçbir zaman benim için hobi olmadı'

“Kitap okumak hiçbir zaman benim için hobi olmadı, hayatımın her zaman bir parçasıydı. Kitap okumak için özel olarak zaman yaratırım. Orta okul döneminde tanıştığım Robin Cook kitaplarıyla polisiye macera benim için vazgeçilmez oldu. Zaman içinde bu türün ünlü bütün yazarlarını okudum. Kitap okumadığım bir dönemim asla olmadı. Bir kitaba başladığımda her zaman sıradaki kitabım hazırda beklerdi. Yazmak kısmı ise hep istediğim ama bir türlü o cesaretini bulamadığım bir konu olarak aklımın bir köşesinde hep bekledi. Stephen King’in “Yazma Sanatı” kitabını okuduğumda artık bunu denemem gerektiğini anladım. “La Vie” isimli kitabıma da bu sayede başladım. Yazdıkça bunu başardığımı fark ettim”