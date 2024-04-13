Rusya ile kara sınırını kapatan Finlandiya'dan yeni adım: 'Denizde de kısıtlama geliyor'
© AP Photo / Sergei GritsFinlandiya Rusya sınır
© AP Photo / Sergei Grits
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15 Nisan Pazartesi gününden itibaren Rus seyahat teknelerinin Saimaa Kanalı'ndan geçmesine izin verilmeyecek ve Rusya sınırındaki Haapasaari ve Santio deniz kontrol noktaları kapatılacak.
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Finlandiya'nın 15 Nisan'dan itibaren gezi teknelerinin Saimaa Kanalı'nı kullanmasını yasaklayacağını ve ayrıca Rusya sınırındaki Haapasaari ve Santio deniz kontrol noktalarını süresiz olarak kapatacağını belirtti.
FTS, Fin hükümetinin Rusya'yla sınır kapılarını tümüyle kapatma kararının geçerliliğini uzatmaya karar verdiğini de bildirerek Rusya'daki ilgili kurum ve kuruluşlara bu bilgileri göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.
Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle 9 Kasım'da Rusya'dan girişe kısıtlamalar getirmeye başlamış ve sınırdaki tüm geçiş noktalarını kapatmıştı. Helsinki, bu kararına gerekçe olarak Rusya'yı sığınmacıları kasıtlı olarak sınıra göndermekle suçlamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya yönetiminin sergilemeye başladığı Rusya karşıtı tutumun son derece üzüntü verici olduğunu kaydederek Rus sınır muhafızlarının tüm talimatlara uyduğunu, geçiş noktalarının yasal hakkı olan kişiler tarafından kullanıldığını ve uydurulmuş suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamışt
FTS, Fin hükümetinin Rusya'yla sınır kapılarını tümüyle kapatma kararının geçerliliğini uzatmaya karar verdiğini de bildirerek Rusya'daki ilgili kurum ve kuruluşlara bu bilgileri göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.
Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle 9 Kasım'da Rusya'dan girişe kısıtlamalar getirmeye başlamış ve sınırdaki tüm geçiş noktalarını kapatmıştı. Helsinki, bu kararına gerekçe olarak Rusya'yı sığınmacıları kasıtlı olarak sınıra göndermekle suçlamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya yönetiminin sergilemeye başladığı Rusya karşıtı tutumun son derece üzüntü verici olduğunu kaydederek Rus sınır muhafızlarının tüm talimatlara uyduğunu, geçiş noktalarının yasal hakkı olan kişiler tarafından kullanıldığını ve uydurulmuş suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamışt
3 Şubat, 16:59