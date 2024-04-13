https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/msb-antalyada-meydana-gelen-teleferik-kazasi-sonrasi-1-adet-c-130-tipi-ucak-gorevlendirildi-1082720121.html
MSB: Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi
MSB: Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası kurtarma çalışmalarına destek vermek amaçlı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 1... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T01:16+0300
2024-04-13T01:16+0300
2024-04-13T01:16+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
antalya
türk silahlı kuvvetleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi. Bakanlıkta yapılan açıklamada, “Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum’dan Antalya’ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakan-kocadan-teleferik-kazasina-iliskin-aciklama-1082719306.html
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milli savunma bakanlığı (msb), antalya, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb), antalya, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
MSB: Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası kurtarma çalışmalarına destek vermek amaçlı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 1 adet C-130 tipi uçağın görevlendirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi.
Bakanlıkta yapılan açıklamada, “Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum’dan Antalya’ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.