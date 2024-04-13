https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/msb-antalyada-meydana-gelen-teleferik-kazasi-sonrasi-1-adet-c-130-tipi-ucak-gorevlendirildi-1082720121.html

MSB: Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi

MSB: Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası kurtarma çalışmalarına destek vermek amaçlı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 1... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T01:16+0300

2024-04-13T01:16+0300

2024-04-13T01:16+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

antalya

türk silahlı kuvvetleri

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi. Bakanlıkta yapılan açıklamada, “Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum’dan Antalya’ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bakan-kocadan-teleferik-kazasina-iliskin-aciklama-1082719306.html

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), antalya, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk)