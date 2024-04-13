Kahramanmaraş'taki cam seyir terası kente gelenlerin uğrak noktası oldu
17:45 13.04.2024 (güncellendi: 18:29 13.04.2024)
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, baraj gölünden 160 metre yükseklikteki sarp kayalıklara yapılan Ali Kayası Cam Seyir Teras'ına çıkan ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğinde kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde inşa edilen cam terası, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunuyor.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
1/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
2/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
3/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
4/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
5/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
6/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
7/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
8/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
9/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
10/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
© AA / Sinan DorukBölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.
11/11
© AA / Sinan Doruk
Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırladı.