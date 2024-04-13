https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/cocukken-kacirilan-kadin-52-yil-sonra-ailesi-ile-bulustu-beni-kaciran-kisi-babama-asikti--1082734671.html

Çocukken kaçırılan kadın, 52 yıl sonra ailesi ile buluştu: 'Beni kaçıran kişi, babama aşıktı'

Çocukken kaçırılan kadın, 52 yıl sonra ailesi ile buluştu: 'Beni kaçıran kişi, babama aşıktı'

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da 4 yaşındayken kaçırılan bir kadın, 52 yıl sonra ailesi ile bir araya geldi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T17:42+0300

2024-04-13T17:42+0300

2024-04-13T17:51+0300

yaşam

çocuk

kolombiya

kaçırma

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kız kaçırma

çocuk kaçırma

aşk

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1972 yılında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da sokakta kurabiye aldığı sırada kaçırılan 4 yaşındaki Aura Guerrero, 52 yıl sonra gerçek ailesine kavuştu. Bakkala kurabiye almaya giden küçük kız, hayatının sonsuza dek değiştiği günde, "Çok küçüktüm ve mahalle bakkalına kurabiye almaya gitmiştim. Döndüğümde ise bir otobüs park etmişti ve o sırada bir kadın beni kolumdan tutup götürmeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra bir otobüse bindiğimizi hatırlıyorum" diye anlattı. 52 yıl önce o otobüs, küçük kızı ailesinin bulunduğu şehirden 111 km uzakta Villarica adlı bir şehire götürmüştü. Gina ismindeki tuhaf kadın, kızı kendi evine aldı ve Guerrero'yu 12 yaşına kadar büyüttü. Bu sırada ailesi ve kardeşi Fedencio, yıllarca her yerde kız kardeşini aramıştı. Fedencio, olayı şöyle anlattı: İlişkiyi reddettiği için kaçırmış Birbirlerini Facebook üzerinden bulduklarını söyleyen ailenin buluşma görüntüleri ise sosyal medyada herkesi duygulandırdı. Kaçırılan kız Aura, o günü hiç unutmadığını söylerken, kendisi kaçıran kadının sebebinin ise "Kadın, babamla birlikte olmak istiyordu. Babam ise annem ile evliydi, bu nedenle tabii ki kadını reddetti. Kadın ise beni bu nedenle kaçırdığını söyledi. Onun uzun boylu, koyu tenli ve uzun saçını asla unutmayacağım, benden resmen hayatımı çaldı" olarak açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bilim-insanlari-dunyadan-daha-yasanilabilir-bir-gezegen-bulmus-olabilir---1082733968.html

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