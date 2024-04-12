https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ysk-cankirida-secim-itirazlarini-karara-bagladi-1082718525.html
YSK Çankırı’da seçim itirazlarını karara bağladı
YSK Çankırı’da seçim itirazlarını karara bağladı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Çankırı’da ki seçim itirazlarını karara bağladı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T23:37+0300
2024-04-12T23:37+0300
2024-04-12T23:37+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
çankırı
seçim
yerel seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0c/1082718368_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_2f3b863edeed501997a41a7059578727.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Çankırı’da yapılan itirazları karara bağladı. YSK, MHP’nin Eldivan ilçesi için belediye başkanlığı seçiminin iptaline, Şabanözü Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayımına ve Orta ilçesi için il genel meclisi mazbatanın iptali talepleri reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ysk-20-ilce-ve-1-beldedeki-itirazlari-reddetti-1082712991.html
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0c/1082718368_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_7044dc8e1b1ed49fe31a903a9116606e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), çankırı, seçim, yerel seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), çankırı, seçim, yerel seçim
YSK Çankırı’da seçim itirazlarını karara bağladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Çankırı’da ki seçim itirazlarını karara bağladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Çankırı’da yapılan itirazları karara bağladı.
YSK, MHP’nin Eldivan ilçesi için belediye başkanlığı seçiminin iptaline, Şabanözü Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayımına ve Orta ilçesi için il genel meclisi mazbatanın iptali talepleri reddedildi.