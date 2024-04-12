https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ysk-cankirida-secim-itirazlarini-karara-bagladi-1082718525.html

YSK Çankırı’da seçim itirazlarını karara bağladı

YSK Çankırı’da seçim itirazlarını karara bağladı

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Çankırı’da ki seçim itirazlarını karara bağladı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T23:37+0300

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2024-04-12T23:37+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

çankırı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Çankırı’da yapılan itirazları karara bağladı. YSK, MHP’nin Eldivan ilçesi için belediye başkanlığı seçiminin iptaline, Şabanözü Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayımına ve Orta ilçesi için il genel meclisi mazbatanın iptali talepleri reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ysk-20-ilce-ve-1-beldedeki-itirazlari-reddetti-1082712991.html

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), çankırı, seçim, yerel seçim