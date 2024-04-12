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Rusya kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
Rusya kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kapustin Yar poligonunda balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
balistik füze programı
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kıtalararası balistik füze
kıtalararası balistik füze
kıtalararası
kıtalararası balistik füze
kıtalararası balistik füze (icbm)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Astrahan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar test sahasından kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “12 Nisan 2024'te, Stratejik Füze Kuvvetleri muharebe birimi, Astrahan Bölgesi'ndeki 4. Devlet Merkez Servislerarası Füze Test Poligonu Kapustin Yar'dan, mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesini başarıyla fırlattı” denildi.Kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemlerinin devlet testinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği ve amacının aynı zamanda, Rus ordusunda hizmet veren füzelerin stabilitesini teyit etmek olduğu belirtildi.Belirlenen tüm görevlerin eksiksiz olarak yerine getirildiği ve sonuçların ülkenin stratejik güvenliğini sağlayan yerli füzelerin yüksek güvenilirliğini ortaya koyduğu kaydedildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, balistik füze programı, füze, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze, kıtalararası, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze (icbm)
rusya, rusya savunma bakanlığı, balistik füze programı, füze, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze, kıtalararası, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze (icbm)

Rusya kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

21:11 12.04.2024 (güncellendi: 21:13 12.04.2024)
© BURAK ERSOY-AW101291kuzey kore, kıtalararası balistik füze
kuzey kore, kıtalararası balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© BURAK ERSOY-AW101291
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Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kapustin Yar poligonunda balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Astrahan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar test sahasından kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “12 Nisan 2024'te, Stratejik Füze Kuvvetleri muharebe birimi, Astrahan Bölgesi'ndeki 4. Devlet Merkez Servislerarası Füze Test Poligonu Kapustin Yar'dan, mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesini başarıyla fırlattı” denildi.
Kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemlerinin devlet testinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği ve amacının aynı zamanda, Rus ordusunda hizmet veren füzelerin stabilitesini teyit etmek olduğu belirtildi.
Belirlenen tüm görevlerin eksiksiz olarak yerine getirildiği ve sonuçların ülkenin stratejik güvenliğini sağlayan yerli füzelerin yüksek güvenilirliğini ortaya koyduğu kaydedildi.
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