https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/rusya-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1082715075.html

Rusya kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Rusya kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kapustin Yar poligonunda balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T21:11+0300

2024-04-12T21:11+0300

2024-04-12T21:13+0300

rusya

dünya

rusya savunma bakanlığı

balistik füze programı

füze

kıtalararası balistik füze

kıtalararası balistik füze

kıtalararası

kıtalararası balistik füze

kıtalararası balistik füze (icbm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078592927_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_1f21291e79f47adab11d750e3ee3409f.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Astrahan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar test sahasından kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “12 Nisan 2024'te, Stratejik Füze Kuvvetleri muharebe birimi, Astrahan Bölgesi'ndeki 4. Devlet Merkez Servislerarası Füze Test Poligonu Kapustin Yar'dan, mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesini başarıyla fırlattı” denildi.Kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemlerinin devlet testinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği ve amacının aynı zamanda, Rus ordusunda hizmet veren füzelerin stabilitesini teyit etmek olduğu belirtildi.Belirlenen tüm görevlerin eksiksiz olarak yerine getirildiği ve sonuçların ülkenin stratejik güvenliğini sağlayan yerli füzelerin yüksek güvenilirliğini ortaya koyduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231217/rusya-savunma-bakanligi-yars-kitalararasi-balistik-fuzesi-kaluga-bolgesindeki-siloya-yerlestirildi-1078549226.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, balistik füze programı, füze, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze, kıtalararası, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze (icbm)