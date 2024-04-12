Rusya: ABD, Kiev'i aklamak için IŞİD'i suçluyor
11:38 12.04.2024 (güncellendi: 11:39 12.04.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kiev'i aklamak için Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısında IŞİD'i suçlamaya çalıştığını söyledi.
Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Zaharova, ABD'nin Crocus saldırısının arkasında IŞİD olduğunu öne sürerek 144 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin soruşturmayı yanlış yola sürükleyemeyeceğini vurguladı.
"ABD'nin uluslararası toplumu Crocus City Hall'deki terör saldırısına IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti'nin karıştığına çeşitli kanallar aracılığıyla ikna etmeye çalıştığını görüyoruz" diyen Zaharova, ancak ABD'nin bu kanlı suçun soruşturmasında yer almadığının ve bu nedenle soruşturmayı etkilemeyeceği gibi, onu yanlış yola sokamayacağının altını çizdi.
Zaharova, ABD'nin en başta şüpheleri kendisinden uzaklaştırmak için Kiev rejimindeki tebaalarını aklayacak ve IŞİD'i zan altında bırakacak eylemlerde bulunduğunu da vurguladı.
"ABD'nin uluslararası toplumu Crocus City Hall'deki terör saldırısına IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti'nin karıştığına çeşitli kanallar aracılığıyla ikna etmeye çalıştığını görüyoruz" diyen Zaharova, ancak ABD'nin bu kanlı suçun soruşturmasında yer almadığının ve bu nedenle soruşturmayı etkilemeyeceği gibi, onu yanlış yola sokamayacağının altını çizdi.
Zaharova, ABD'nin en başta şüpheleri kendisinden uzaklaştırmak için Kiev rejimindeki tebaalarını aklayacak ve IŞİD'i zan altında bırakacak eylemlerde bulunduğunu da vurguladı.