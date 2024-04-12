https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/mali-artik-afrika-frangini-kullanmak-istemiyoruz-bu-yil-icinde-birakabiliriz-1082705809.html

Mali: Artık Afrika frangını kullanmak istemiyoruz, bu yıl içinde bırakabiliriz

Mali: Artık Afrika frangını kullanmak istemiyoruz, bu yıl içinde bırakabiliriz

Sputnik Türkiye

Mali'nin Devlet Hizmetleri Genel Kontrolörü Coulibaly artık Afrika frangını para birimi olarak kullanmak istemediklerini dile getirerek bu yıl devlet para... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T16:41+0300

2024-04-12T16:41+0300

2024-04-12T16:50+0300

dünya

mali

nijer

burkina faso

abdurrahmane tchiani

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

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Mali'nin Devlet Hizmetleri Genel Kontrolörü Badra Ali Coulibaly yaptığı açıklamada, Mali'nin artık Afrika frangını para birimi olarak kullanmak istemediğini ifade ederek bu yıl devlet para birimi olarak kullanmaktan vazgeçebileceklerini zira bu konunun tartışıldığını dile getirdi.Coulibaly Sputnik'e verdiği demeçte, "Planımız CFA frangını terk etmek, artık kullanmak istemiyoruz" dedi.Coulibaly, Mali'nin 2024 yılında CFA frangını terk edip edemeyeceği sorusuna, "CFA frangını terk etme konusu Mali hükümet organları tarafından tartışılıyor. Bu mümkün, evet" yanıtı verdi. Daha önce Nijer'in iktidardaki Ulusal Ulus Savunma Konseyi Başkanı General Abdurrahmane Tchiani, Burkina Faso ve Mali ile ortaklaşa tek bir para birimi oluşturulmasına izin vermiş ve bu ülkelerin artık Fransa'nın sağmal ineği olmadığı için CFA frangı ile uğraşmaya devam edemeyeceğini vurgulamıştı. CFA frangı, Batı ve Ekvatoral Afrika'daki eski Fransız sömürgeleri ve diğer bazı bölgelerin çeşitli merkez bankaları tarafından çıkarılan bir para birimiydiBurkina Faso, Nijer ve Mali Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) çekildiklerini açıklamıştılar. Bu ülkelerin temsilcilerine göre ECOWAS üye ülkeler için bir tehdit haline gelmiş ve bu bloğun söz konusu ülkelere karşı 'yasadışı, gayri meşru, insanlık dışı ve sorumsuz yaptırımlar' uyguladığı kaydedilmişti.Eylül ayında Mali, Burkina Faso ve Nijer liderleri 'kolektif bir savunma yapısı kurmak' amacıyla bir Sahel ittifakı oluşturmak için bir tüzük imzalamıştılar. Tüzüğe göre Mali, Burkina Faso ve Nijer tarafından imzalanan Liptako-Gourma Otoritesi Sahel İttifakı Tüzüğü'ne taraf olan bir veya daha fazla ülkenin egemenliğine veya toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırı diğer taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek ve askeri güç kullanımı da dahil olmak üzere tüm tarafların yardımını gerektirecekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240117/rusyadan-afrikaya-ucretsiz-tahil-sevkiyati-suruyor-mali-25-bin-ton-bugday-aldi-1079748250.html

mali

nijer

burkina faso

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mali, nijer, burkina faso, abdurrahmane tchiani, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)