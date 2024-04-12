Konya'da 5 bin yıllık mahalledeki 'Şeytan Köprüsü' görenlerin dikkatini çekiyor

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Adıyaman'dan tarihi bölgeleri gezmek için geldiğini söyleyen Gazi Boyraz ise “Burası gerçekten çok güzel değerlere sahip. Konya'nın kültürüne sahip çıkması lazım. Yapı olarak geçmiş olarak çok farklı bir atmosfer var. Eski dönemlerden kalma yapılara sahip çıkmalıyız toplum olarak. Eski zamanlarda yapılmış yapılar gerçekten muazzam” diye konuştu.