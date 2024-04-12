https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bayram-dolayisiyla-dolup-tasti-kapadokyada-sicak-hava-balonlarinin-gorsel-soleni-hayran-biraktirdi-1082711405.html
Bayram dolayısıyla dolup taştı: Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni hayran bıraktı
Bayram dolayısıyla dolup taştı: Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni hayran bıraktı
Sputnik Türkiye
Bayram tatili devam ederken, Kapadokya'daki güzel görüntüler görenleri hayran bıraktı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T17:39+0300
2024-04-12T17:39+0300
2024-04-12T17:42+0300
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Ramazan Bayram tatili devam ederken Kapadokya'da sıcak hava balonları mükemmel görüntüler oluşturdu.
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kapadokya, tatil, bayram, ramazan bayramı, balon, sıcak hava balonu, sıcak, фото
kapadokya, tatil, bayram, ramazan bayramı, balon, sıcak hava balonu, sıcak, фото
Bayram dolayısıyla dolup taştı: Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni hayran bıraktı 17:39 12.04.2024 (güncellendi: 17:42 12.04.2024)
Bayram tatili devam ederken, Kapadokya'daki güzel görüntüler görenleri hayran bıraktı.
Ramazan Bayram tatili devam ederken Kapadokya'da sıcak hava balonları mükemmel görüntüler oluşturdu.
© Aytuğ Can Sencar
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinliklerinin başında geliyor.
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinliklerinin başında geliyor.
© Aytuğ Can Sencar
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.
© Aytuğ Can Sencar
Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğine renk katıyor
Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğine renk katıyor
© Aytuğ Can Sencar
Turistlerin de bölgede ilgisi tatil günlerinde de devam ediyor.
Turistlerin de bölgede ilgisi tatil günlerinde de devam ediyor.
© Aytuğ Can Sencar
Özellikle akşam güneşi ile ortaya çok farklı görüntüler çıkıyor.
Özellikle akşam güneşi ile ortaya çok farklı görüntüler çıkıyor.
© Aytuğ Can Sencar
Görüntüler, sosyal medya da büyük ilgi çekti.
Görüntüler, sosyal medya da büyük ilgi çekti.