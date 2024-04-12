https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bati-basini-israil-iranin-saldirisina-hazirlaniyor-1082695010.html
Batı basını: İsrail İran'ın saldırısına hazırlanıyor
Batı basını: İsrail İran'ın saldırısına hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Wall Street Journal gazetesi, İsrail’in önümüzdeki 24-48 saat içinde İran’dan doğrudan saldırı beklediğini belirtti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T09:16+0300
2024-04-12T09:16+0300
2024-04-12T09:28+0300
dünya
israil
iran
abd
wall street journal (wsj)
balistik füze
iha
insansız hava aracı (iha)
hüseyin emir abdullahiyan
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Wall Street Journal gazetesinin istihbarata yakın kaynaklara atıfla verdiği haberde, “İsrail önümüzdeki 24-48 saat içinde İran’ın İsrail’in güneyine veya kuzeyine doğrudan saldırmasına hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.Haberde, ABD istihbarat raporlarının, İran’ın önümüzdeki birkaç gün içinde doğrudan İsrail topraklarını hedef alan saldırı hazırlığı içinde olduğunu gösterdiği ifade edildi.Daha önce ABD medyası, İran ve Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, İran’ın İsrail’de onlarca hassas hedefi vurmayı planladığını bildirmişti. Hedefler arasında enerji altyapısı da gösterilmişti. Saldırılarda balistik füzeler ve insansız hava araçlarının kullanılacağı ifade edilmişti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam’daki konsolosluğunu vuran İsrail’e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden 'saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa' olarak değerlendirdiğini söylemişi.İran'ın Suriye'deki konsolosluğuna saldırıİsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye 'İsrail hedeflerini vuracağına' dair bilgi verdiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iran-konsolosluk-saldirisi-sonrasi-israile-karsi-muhtemel-misilleme-mesru-mudafaadir--1082689622.html
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israil, iran, abd, wall street journal (wsj), balistik füze, iha, insansız hava aracı (iha), hüseyin emir abdullahiyan
israil, iran, abd, wall street journal (wsj), balistik füze, iha, insansız hava aracı (iha), hüseyin emir abdullahiyan
Batı basını: İsrail İran'ın saldırısına hazırlanıyor
09:16 12.04.2024 (güncellendi: 09:28 12.04.2024)
Wall Street Journal gazetesi, İsrail’in önümüzdeki 24-48 saat içinde İran’dan doğrudan saldırı beklediğini belirtti.
Wall Street Journal gazetesinin istihbarata yakın kaynaklara atıfla verdiği haberde, “İsrail önümüzdeki 24-48 saat içinde İran’ın İsrail’in güneyine veya kuzeyine doğrudan saldırmasına hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.
Haberde, ABD istihbarat raporlarının, İran’ın önümüzdeki birkaç gün içinde doğrudan İsrail topraklarını hedef alan saldırı hazırlığı içinde olduğunu gösterdiği ifade edildi.
Daha önce ABD medyası, İran ve Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, İran’ın İsrail’de onlarca hassas hedefi vurmayı planladığını bildirmişti. Hedefler arasında enerji altyapısı da gösterilmişti. Saldırılarda balistik füzeler ve insansız hava araçlarının kullanılacağı ifade edilmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam’daki konsolosluğunu vuran İsrail’e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden 'saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa' olarak değerlendirdiğini söylemişi.
İran'ın Suriye'deki konsolosluğuna saldırı
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.
İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.
İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye 'İsrail hedeflerini vuracağına' dair bilgi verdiği iddia edilmişti.