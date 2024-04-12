https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/almanya-basbakani-scholz-yaptirimlar-rusyanin-askeri-potansiyelini-etkiledi-1082717352.html

Almanya Başbakanı Scholz: Yaptırımlar Rusya'nın askeri potansiyelini etkiledi

Almanya Başbakanı Scholz: Yaptırımlar Rusya'nın askeri potansiyelini etkiledi

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımların Rus ordusunun askeri potansiyelini etkilediğini öne sürdü. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T22:34+0300

2024-04-12T22:34+0300

2024-04-12T22:34+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

rusya

yaptırım

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tageszeitung gazetesine demecinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rus ordusunun Ukrayna'da askeri operasyon yürütme kabiliyetini etkilediğini iddia etti.‘Yaptırımlara rağmen Rusya ekonomisinin istikrarlı olmasına ve mağazaların dolu olmasına şaşırıp şaşırmadığı’ yönündeki soruyu Scholz, “Yaptırımlar, Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini sınırlamayı amaçlıyordu. Bu başarıldı. Ancak elbette, 140 milyon nüfusa ve büyük miktarda hammaddeye sahip bir ülke, üretimi ve tüketimi durdurmaz” şeklinde yanıtladı.Rusya'yı bir kez daha Almanya'ya doğalgaz tedarikini durdurmakla suçlayan Scholz, Almanya’nın büyük kamu yatırımları sayesinde Rusya ile ekonomik bağların kopmasının olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmeyi başardığını vurguladı.

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almanya, olaf scholz, rusya, yaptırım