https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/almanya-basbakani-scholz-yaptirimlar-rusyanin-askeri-potansiyelini-etkiledi-1082717352.html
Almanya Başbakanı Scholz: Yaptırımlar Rusya'nın askeri potansiyelini etkiledi
Almanya Başbakanı Scholz: Yaptırımlar Rusya'nın askeri potansiyelini etkiledi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımların Rus ordusunun askeri potansiyelini etkilediğini öne sürdü. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T22:34+0300
2024-04-12T22:34+0300
2024-04-12T22:34+0300
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olaf scholz
rusya
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tageszeitung gazetesine demecinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rus ordusunun Ukrayna'da askeri operasyon yürütme kabiliyetini etkilediğini iddia etti.‘Yaptırımlara rağmen Rusya ekonomisinin istikrarlı olmasına ve mağazaların dolu olmasına şaşırıp şaşırmadığı’ yönündeki soruyu Scholz, “Yaptırımlar, Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini sınırlamayı amaçlıyordu. Bu başarıldı. Ancak elbette, 140 milyon nüfusa ve büyük miktarda hammaddeye sahip bir ülke, üretimi ve tüketimi durdurmaz” şeklinde yanıtladı.Rusya'yı bir kez daha Almanya'ya doğalgaz tedarikini durdurmakla suçlayan Scholz, Almanya’nın büyük kamu yatırımları sayesinde Rusya ile ekonomik bağların kopmasının olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmeyi başardığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240309/abd-raiffeisen-banki-rusyada-is-yaptigi-icin-yaptirim-uygulamakla-tehdit-etti-1081548765.html
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almanya, olaf scholz, rusya, yaptırım
almanya, olaf scholz, rusya, yaptırım
Almanya Başbakanı Scholz: Yaptırımlar Rusya'nın askeri potansiyelini etkiledi
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımların Rus ordusunun askeri potansiyelini etkilediğini öne sürdü.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tageszeitung gazetesine demecinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rus ordusunun Ukrayna'da askeri operasyon yürütme kabiliyetini etkilediğini iddia etti.
‘Yaptırımlara rağmen Rusya ekonomisinin istikrarlı olmasına ve mağazaların dolu olmasına şaşırıp şaşırmadığı’ yönündeki soruyu Scholz, “Yaptırımlar, Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini sınırlamayı amaçlıyordu. Bu başarıldı. Ancak elbette, 140 milyon nüfusa ve büyük miktarda hammaddeye sahip bir ülke, üretimi ve tüketimi durdurmaz” şeklinde yanıtladı.
Rusya'yı bir kez daha Almanya'ya doğalgaz tedarikini durdurmakla suçlayan Scholz, Almanya’nın büyük kamu yatırımları sayesinde Rusya ile ekonomik bağların kopmasının olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmeyi başardığını vurguladı.