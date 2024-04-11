https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/taylandda-otomobilden-16-kilo-agirliginda-zehirli-yilan-cikti-1082688510.html

Tayland'da otomobilden 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı

Tayland'da otomobilden 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı

Sputnik Türkiye

Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türlerinden olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında `kral kobra` bulundu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T23:41+0300

2024-04-11T23:41+0300

2024-04-11T23:41+0300

yaşam

tayland

yılan

yılan

yılan

zehirli

kobra

kobra yılanı

kral kobra yılanı

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Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı. Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi.Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen `kral kobra` olduğu tespit edildi.Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti.Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi.Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.

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