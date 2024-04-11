https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyanin-londra-buyukelciligi-assange-ingiltere-ve-abd-icin-silinmez-bir-utanc-lekesi-1082667646.html

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği: Assange, İngiltere ve ABD için silinmez bir utanç lekesi

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği: Assange, İngiltere ve ABD için silinmez bir utanç lekesi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange’ın bulunduğu durumun İngiltere ve ABD’nin itibarı üzerinde silinmez bir utanç lekesi... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T11:20+0300

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Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Julian Assange’ın tutuklanmasının 5. yılı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Aslında, J. Assange örneğinin diğer insan hakları aktivistlerini ABD ve müttefiklerinin savaş suçlarına ışık tutmaktan vazgeçirmesini sağlamak için her şey yapıldı. J. Assange’ın kaderi, İngilizlerin ve onların denizaşırı ortaklarının itibarı üzerinde silinmez bir utanç lekesi olarak kalıyor” ifadesini kullandı.Uluslararası düzeyde tanınan insan hakları ve demokratik değerler kavramlarının, Londra ve Washington için yalnızca Anglo-Saksonların kurallarına göre oynamak istemeyen ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılabilecekleri durumlarda önem arz ettiğini kaydeden Rus Büyükelçilik, WikiLeaks kurucusunun gördüğü muameleyle ilgili de şunu kaydetti:Açıklamada, avukatların çabalarının eninde sonunda etkisini göstereceği ve durumun Assange ve ailesi için en iyi şekilde çözüme kavuşturulacağı umudunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/assangein-esi-sputnike-konustu-adalet-hakikati-soyleyenlere-karsi-silah-olarak-kullaniliyor-1082062993.html

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