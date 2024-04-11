https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyanin-londra-buyukelciligi-assange-ingiltere-ve-abd-icin-silinmez-bir-utanc-lekesi-1082667646.html
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği: Assange, İngiltere ve ABD için silinmez bir utanç lekesi
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği: Assange, İngiltere ve ABD için silinmez bir utanç lekesi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange’ın bulunduğu durumun İngiltere ve ABD’nin itibarı üzerinde silinmez bir utanç lekesi... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T11:20+0300
2024-04-11T11:20+0300
2024-04-11T11:20+0300
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Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Julian Assange’ın tutuklanmasının 5. yılı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Aslında, J. Assange örneğinin diğer insan hakları aktivistlerini ABD ve müttefiklerinin savaş suçlarına ışık tutmaktan vazgeçirmesini sağlamak için her şey yapıldı. J. Assange’ın kaderi, İngilizlerin ve onların denizaşırı ortaklarının itibarı üzerinde silinmez bir utanç lekesi olarak kalıyor” ifadesini kullandı.Uluslararası düzeyde tanınan insan hakları ve demokratik değerler kavramlarının, Londra ve Washington için yalnızca Anglo-Saksonların kurallarına göre oynamak istemeyen ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılabilecekleri durumlarda önem arz ettiğini kaydeden Rus Büyükelçilik, WikiLeaks kurucusunun gördüğü muameleyle ilgili de şunu kaydetti:Açıklamada, avukatların çabalarının eninde sonunda etkisini göstereceği ve durumun Assange ve ailesi için en iyi şekilde çözüme kavuşturulacağı umudunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/assangein-esi-sputnike-konustu-adalet-hakikati-soyleyenlere-karsi-silah-olarak-kullaniliyor-1082062993.html
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julian assange, wikileaks, abd, ingiltere, rusya, anglo-sakson, özgürlük, washington
julian assange, wikileaks, abd, ingiltere, rusya, anglo-sakson, özgürlük, washington
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği: Assange, İngiltere ve ABD için silinmez bir utanç lekesi
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange’ın bulunduğu durumun İngiltere ve ABD’nin itibarı üzerinde silinmez bir utanç lekesi olduğunu ve insan hakları aktivistlerini ABD ve müttefiklerinin savaş suçlarını ifşa etmekten vazgeçirme amacını taşıdığını belirtti.
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Julian Assange’ın tutuklanmasının 5. yılı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Aslında, J. Assange örneğinin diğer insan hakları aktivistlerini ABD ve müttefiklerinin savaş suçlarına ışık tutmaktan vazgeçirmesini sağlamak için her şey yapıldı. J. Assange’ın kaderi, İngilizlerin ve onların denizaşırı ortaklarının itibarı üzerinde silinmez bir utanç lekesi olarak kalıyor” ifadesini kullandı.
Uluslararası düzeyde tanınan insan hakları ve demokratik değerler kavramlarının, Londra ve Washington için yalnızca Anglo-Saksonların kurallarına göre oynamak istemeyen ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılabilecekleri durumlarda önem arz ettiğini kaydeden Rus Büyükelçilik, WikiLeaks kurucusunun gördüğü muameleyle ilgili de şunu kaydetti:
Siyasi baskı ve cezaevinde yaşadığı zorlu koşullar J. Assange’ın sağlık durumunun kritik bir noktaya gelmesine sebep oldu. Bununla birlikte tıbbi bakımın sağlanması konusunda büyük sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla, J. Assange’ın uluslararası sevieye tanınan bir dizi hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğine dair açık işaretler var. Dava dosyasının ahlak dışı niteliğinde olduğu hiç kimse için bir sır değil. ABD’ye iade edilmesi durumunda haklarının daha da ağır şekilde ihlal edilmesi kuvvetle muhtemeldir.
Açıklamada, avukatların çabalarının eninde sonunda etkisini göstereceği ve durumun Assange ve ailesi için en iyi şekilde çözüme kavuşturulacağı umudunu dile getirdi.