https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rus-angara-a-5-uzay-aracinin-teknik-ozellikleri-neler---1082682521.html
Rus Angara A-5 uzay aracının teknik özellikleri neler?
Rus Angara A-5 uzay aracının teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Rus uzay ajansı Roscosmos, ağır yükleri alçak Dünya yörüngesine taşımak için tasarlanmış uzay aracı Angara A5'in iki günlük ertelemeden sonra başarıyla... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T20:22+0300
2024-04-11T20:22+0300
2024-04-11T20:36+0300
multimedya
infografik
rusya
rusya federal uzay ajansı roscosmos
uzay
vostoçniy uzay üssü
angara-a5
roket
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Gelecekte Rusya'nın en doğusundaki Amur Bölgesi'nde bulunan Vostoçniy uzay üssünden modernize edilmiş bir Angara-A5M roketinin daha fırlatılması ve bunun Rus yörünge istasyonunun modüllerini uzaya göndermek ve insanlı uzay araçlarını fırlatmak için kullanılması bekleniyor. Rusya'nın uzay projelerinin önemli unsurlarından Angara A5 aracının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uzay, vostoçniy uzay üssü, angara-a5, roket, инфографика
infografik, rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uzay, vostoçniy uzay üssü, angara-a5, roket, инфографика
Rus Angara A-5 uzay aracının teknik özellikleri neler?
20:22 11.04.2024 (güncellendi: 20:36 11.04.2024)
Rus uzay ajansı Roscosmos, ağır yükleri alçak Dünya yörüngesine taşımak için tasarlanmış uzay aracı Angara A5'in iki günlük ertelemeden sonra başarıyla fırlatıldığını açıkladı.
Gelecekte Rusya'nın en doğusundaki Amur Bölgesi'nde bulunan Vostoçniy uzay üssünden modernize edilmiş bir Angara-A5M roketinin daha fırlatılması ve bunun Rus yörünge istasyonunun modüllerini uzaya göndermek ve insanlı uzay araçlarını fırlatmak için kullanılması bekleniyor. Rusya'nın uzay projelerinin önemli unsurlarından Angara A5 aracının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.