https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/orumcek-adam-kostumuyle-namaz-kilmak-istedi-camiden-cikarildi-su-an-yuruyemiyorum-1082665849.html

Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak istedi, camiden çıkarıldı: 'Şu an yürüyemiyorum'

Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak istedi, camiden çıkarıldı: 'Şu an yürüyemiyorum'

Sputnik Türkiye

Hatay'da Örümcek Adam kostümü ile yüzü kapalı şekilde namaz kılmak isteyen Ayaz Koç, polis tarafından camiden çıkarıldı. Koç sosyal medya hesabından açıklama... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T10:41+0300

2024-04-11T10:41+0300

2024-04-11T10:41+0300

yaşam

örümcek adam

iskenderun limanı

cami

hatay

çocuk

deprem

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082666603_0:0:310:174_1920x0_80_0_0_b788ce7203f54f8bba7c9fce1f377f62.jpg

Hatay'da İskenderun ilçesinde Örümcek Adam kostümüyle namaz kılan Ayaz Koç, cami içinde tedirginliğe sebep oldu.Koç, polis tarafından camiden çıkarıldı. Koç’un İzmir’den yola çıktığı, 'çocukları mutlu etmek' adına Hatay'a gittiği iddia edildi.Camiden çıkarılırken ayağından yaralandığını açıklayan Koç, "İnsanlar beni deprem bölgesinde tanıdı, çocuklarla ilgilendim. Bayram namazına gidiyorum, halk güzel tepkiler veriyordu. Hocaya bakarken birden polisler geldi. Ters kelepçe yaptılar. Ayağım zaten şu durumda yürüyemiyorum. Hedeflerimden uzaklaştım. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240119/depremzedelerin-dostu-orumcek-adam-yollarda-gosterilerle-cocuklara-moral-oluyor-1079828202.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

örümcek adam, iskenderun limanı, cami, hatay, çocuk, deprem, deprem