https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/orumcek-adam-kostumuyle-namaz-kilmak-istedi-camiden-cikarildi-su-an-yuruyemiyorum-1082665849.html
Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak istedi, camiden çıkarıldı: 'Şu an yürüyemiyorum'
Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak istedi, camiden çıkarıldı: 'Şu an yürüyemiyorum'
Sputnik Türkiye
Hatay'da Örümcek Adam kostümü ile yüzü kapalı şekilde namaz kılmak isteyen Ayaz Koç, polis tarafından camiden çıkarıldı. Koç sosyal medya hesabından açıklama... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T10:41+0300
2024-04-11T10:41+0300
2024-04-11T10:41+0300
yaşam
örümcek adam
iskenderun limanı
cami
hatay
çocuk
deprem
deprem
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Hatay'da İskenderun ilçesinde Örümcek Adam kostümüyle namaz kılan Ayaz Koç, cami içinde tedirginliğe sebep oldu.Koç, polis tarafından camiden çıkarıldı. Koç’un İzmir’den yola çıktığı, 'çocukları mutlu etmek' adına Hatay'a gittiği iddia edildi.Camiden çıkarılırken ayağından yaralandığını açıklayan Koç, "İnsanlar beni deprem bölgesinde tanıdı, çocuklarla ilgilendim. Bayram namazına gidiyorum, halk güzel tepkiler veriyordu. Hocaya bakarken birden polisler geldi. Ters kelepçe yaptılar. Ayağım zaten şu durumda yürüyemiyorum. Hedeflerimden uzaklaştım. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240119/depremzedelerin-dostu-orumcek-adam-yollarda-gosterilerle-cocuklara-moral-oluyor-1079828202.html
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örümcek adam, iskenderun limanı, cami, hatay, çocuk, deprem, deprem
örümcek adam, iskenderun limanı, cami, hatay, çocuk, deprem, deprem
Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak istedi, camiden çıkarıldı: 'Şu an yürüyemiyorum'
Hatay'da Örümcek Adam kostümü ile yüzü kapalı şekilde namaz kılmak isteyen Ayaz Koç, polis tarafından camiden çıkarıldı. Koç sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve 'hakkımı arayacağım' dedi.
Hatay'da İskenderun ilçesinde Örümcek Adam kostümüyle namaz kılan Ayaz Koç, cami içinde tedirginliğe sebep oldu.
Koç, polis tarafından camiden çıkarıldı. Koç’un İzmir’den yola çıktığı, 'çocukları mutlu etmek' adına Hatay'a gittiği iddia edildi.
Camiden çıkarılırken ayağından yaralandığını açıklayan Koç, "İnsanlar beni deprem bölgesinde tanıdı, çocuklarla ilgilendim. Bayram namazına gidiyorum, halk güzel tepkiler veriyordu. Hocaya bakarken birden polisler geldi. Ters kelepçe yaptılar. Ayağım zaten şu durumda yürüyemiyorum. Hedeflerimden uzaklaştım. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim" dedi.