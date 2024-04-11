https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/olympiakos-fenerbahce-macina-dogru-muhtemel-11de-kimler-var-1082669147.html
Olympiakos-Fenerbahçe maçına doğru: Muhtemel 11'de kimler var?
Olympiakos-Fenerbahçe maçına doğru: Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosu belli oldu. Açıklanan listede Djiku... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T12:02+0300
2024-04-11T12:02+0300
2024-04-11T12:02+0300
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde yarı final için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, Olympiakos takımına konuk olurken tarihinde 9. kez Yunan takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe tarihinde Yunanistan takımlarına karşı oynadığı 8 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe’de gözler Olympiakos karşılaşmasına çevrildi. Avrupa’da mücadelesini yarı final ile taçlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Olympiakos karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş’ın son durumu maç saatinde belli olacak. Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonunda yarı final hedefliyor.Olympiakos - Fenerbahçe maçı Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanırken mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek.Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması 11 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler vr?Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/pfdkdan-fenerbahce-besiktas-ve-trabzonspora-para-cezasi-1082633746.html
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olympiakos - fenerbahçe maçı ne zaman, şifresiz mi? olympiakos - fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (muhtemel 11)
olympiakos - fenerbahçe maçı ne zaman, şifresiz mi? olympiakos - fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (muhtemel 11)
Olympiakos-Fenerbahçe maçına doğru: Muhtemel 11'de kimler var?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosu belli oldu. Açıklanan listede Djiku, Mert Hakan ve King yer almadı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde yarı final için sahaya çıkıyor.
Sarı lacivertliler, Olympiakos takımına konuk olurken tarihinde 9. kez Yunan takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe tarihinde Yunanistan takımlarına karşı oynadığı 8 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe’de gözler Olympiakos karşılaşmasına çevrildi. Avrupa’da mücadelesini yarı final ile taçlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Olympiakos karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş’ın son durumu maç saatinde belli olacak.
Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonunda yarı final hedefliyor.
Olympiakos - Fenerbahçe maçı Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanırken mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek.
Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması 11 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler vr?
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko