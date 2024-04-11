https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/olympiakos-fenerbahce-macina-dogru-muhtemel-11de-kimler-var-1082669147.html

Olympiakos-Fenerbahçe maçına doğru: Muhtemel 11'de kimler var?

Olympiakos-Fenerbahçe maçına doğru: Muhtemel 11'de kimler var?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosu belli oldu. Açıklanan listede Djiku... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

olympiakos

uefa konferans ligi

uefa avrupa konferans ligi

maç

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde yarı final için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, Olympiakos takımına konuk olurken tarihinde 9. kez Yunan takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe tarihinde Yunanistan takımlarına karşı oynadığı 8 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe’de gözler Olympiakos karşılaşmasına çevrildi. Avrupa’da mücadelesini yarı final ile taçlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Olympiakos karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş’ın son durumu maç saatinde belli olacak. Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonunda yarı final hedefliyor.Olympiakos - Fenerbahçe maçı Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanırken mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek.Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması 11 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler vr?Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/pfdkdan-fenerbahce-besiktas-ve-trabzonspora-para-cezasi-1082633746.html

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olympiakos - fenerbahçe maçı ne zaman, şifresiz mi? olympiakos - fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (muhtemel 11)