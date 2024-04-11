https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/kdkdan-lisede-blok-ders-icin-tavsiye-karari-1082682757.html
KDK'dan lisede 'blok ders' için tavsiye kararı
KDK'dan lisede 'blok ders' için tavsiye kararı
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) lisede "blok ders" yapılmamasını tavsiye etti. Kurum, MEB ve Diyarbakır Valiliği'ne, dinlenme süresinin azlığı dikkate... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T19:54+0300
2024-04-11T19:54+0300
2024-04-11T19:57+0300
ders
ders
blok
blok
blok ders
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a22131000eafa8739c4262f4a166933c.jpg
Diyarbakır'daki bir öğrenci velisi, teneffüssüz 80 dakika derslerin öğrenci odaklı olmadığı gerekçesiyle KDK'ya başvuruda bulundu.Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), kararına göre, Diyarbakır'daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildiTalebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK'ya başvurdu.Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na ile Diyarbakır Valiliği'ne tavsiye kararı verdi.'Başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır'KDK'nın kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230402/is-basvurusunda-verilen-kisisel-bilgiler-kdk-girisimiyle-internetten-kaldirildi--1069057752.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64c2f27d1be8fc73ef33d12853537be0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ders, ders, blok, blok, blok ders, diyarbakır
ders, ders, blok, blok, blok ders, diyarbakır
KDK'dan lisede 'blok ders' için tavsiye kararı
19:54 11.04.2024 (güncellendi: 19:57 11.04.2024)
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) lisede "blok ders" yapılmamasını tavsiye etti. Kurum, MEB ve Diyarbakır Valiliği'ne, dinlenme süresinin azlığı dikkate alındığında blok dersin sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı yönünde tavsiye kararı verdi
Diyarbakır'daki bir öğrenci velisi, teneffüssüz 80 dakika derslerin öğrenci odaklı olmadığı gerekçesiyle KDK'ya başvuruda bulundu.
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), kararına göre, Diyarbakır'daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi
Talebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK'ya başvurdu.
Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na ile Diyarbakır Valiliği'ne tavsiye kararı verdi.
'Başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır'
KDK'nın kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.
Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.
Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır" ifadeleri yer aldı.