https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/kdkdan-lisede-blok-ders-icin-tavsiye-karari-1082682757.html

KDK'dan lisede 'blok ders' için tavsiye kararı

KDK'dan lisede 'blok ders' için tavsiye kararı

Sputnik Türkiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) lisede "blok ders" yapılmamasını tavsiye etti. Kurum, MEB ve Diyarbakır Valiliği'ne, dinlenme süresinin azlığı dikkate... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T19:54+0300

2024-04-11T19:54+0300

2024-04-11T19:57+0300

ders

ders

blok

blok

blok ders

diyarbakır

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Diyarbakır'daki bir öğrenci velisi, teneffüssüz 80 dakika derslerin öğrenci odaklı olmadığı gerekçesiyle KDK'ya başvuruda bulundu.Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), kararına göre, Diyarbakır'daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildiTalebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK'ya başvurdu.Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na ile Diyarbakır Valiliği'ne tavsiye kararı verdi.'Başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır'KDK'nın kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230402/is-basvurusunda-verilen-kisisel-bilgiler-kdk-girisimiyle-internetten-kaldirildi--1069057752.html

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