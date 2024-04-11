https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/emre-asikin-eski-esi-yagmur-sarnic-intihar-girisiminde-bulundu-1082687301.html
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Sputnik Türkiye
Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini söyleyen Yağmur Sarnıç’ın... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T22:59+0300
2024-04-11T22:59+0300
2024-04-11T22:59+0300
türkiye
emre aşık
yağmur sarnıç
intihar
intihar
intihar girişimi
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Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yağmur Sarnıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220831/emre-asiki-oldurmeye-tesebbusle-suclanan-yagmur-sarnic-gozaltina-alindi-1060617043.html
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emre aşık, yağmur sarnıç, intihar, intihar, intihar girişimi
emre aşık, yağmur sarnıç, intihar, intihar, intihar girişimi
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini söyleyen Yağmur Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi.
İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yağmur Sarnıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.