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Araştırma: Dokunmak ağrı ve depresyonu azaltıyor, ağır battaniye hissi ise iyileştiriyor
Araştırma: Dokunmak ağrı ve depresyonu azaltıyor, ağır battaniye hissi ise iyileştiriyor
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar bir sarılma hatta ağır bir battaniye hissinin dahi sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabileceği ortaya kondu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T14:39+0300
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Yapılan bir araştırmada hem insanlardan hem de hayvanlardan gelen dokunuşun yetişkinlerde ve çocuklarda ağrıyı, depresyon duygularını ve anksiyeteyi azaltabileceği öne sürüldü.Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, dokunmanın hem sağlıklı insanlar hem de klinik ortamdakiler için fiziksel ve zihinsel sağlık açısından faydalı olduğunu gösterdi. Hatta sarılma ya da ağırlıklı bir battaniye hissi bile fiziksel ve ruhsal sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabileceği iddia edildi.Nature Human Behaviour dergisinde söz konusu araştırmayı kaleme alan araştırmacılar şu cümleleri dile getirdi:Araştırmacılar, dokunmanın sağlığa faydalarını araştırmak için toplam 12 bin 966 kişiyi kapsayan 212 çalışmanın incelemesini ve analizini gerçekleştirdi. Ağır battaniyeler de dahil olmak üzere diğer insanlarla veya nesnelerle temas kuran yetişkinlerde sağlığa faydalarına dair güçlü kanıtlar ortaya koyuldu. Bununla birlikte en büyük ruh sağlığı yararının ise nesnelere dokunmak yerine diğer insanlara dokunulduğunda ortaya çıktığı vurgulandı.Ruhr Üniversitesi'nden Julian Packheiser ve meslektaşları, yetişkinlerde masaj veya sarılma gibi dokunma türüne bağlı olarak fiziksel veya zihinsel sağlık yararlarında farklılıklar bulunmadığını ve aynı durumun yeni doğanlarda da görüldüğünü ifade etti.Çalışma ayrıca bir kişi biriyle ne kadar sık fiziksel temasta bulunursa, bunun o kadar faydalı olduğunu öne sürüyor. Bulgulara göre dokunma, hastanede olsun ya da olmasın insanların ruh sağlığını iyileştirmede etkili oldu.Yazarlar ayrıca, gövde gibi diğer vücut bölgelerinin aksine yüze veya kafa derisine dokunulduğunda sağlık sonuçlarının iyileştiğini ve tek bir yöne dokunmanın daha gelişigüzel dokunmaktan daha faydalı olduğunu ifade etti.
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temas, sağlık, koruma, iyileşmek, araştırma, bilim insanları, battaniye
temas, sağlık, koruma, iyileşmek, araştırma, bilim insanları, battaniye

Araştırma: Dokunmak ağrı ve depresyonu azaltıyor, ağır battaniye hissi ise iyileştiriyor

14:39 11.04.2024 (güncellendi: 14:41 11.04.2024)
© AFP 2023Dokunmak
Dokunmak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023
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Araştırmacılar bir sarılma hatta ağır bir battaniye hissinin dahi sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabileceği ortaya kondu.
Yapılan bir araştırmada hem insanlardan hem de hayvanlardan gelen dokunuşun yetişkinlerde ve çocuklarda ağrıyı, depresyon duygularını ve anksiyeteyi azaltabileceği öne sürüldü.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, dokunmanın hem sağlıklı insanlar hem de klinik ortamdakiler için fiziksel ve zihinsel sağlık açısından faydalı olduğunu gösterdi. Hatta sarılma ya da ağırlıklı bir battaniye hissi bile fiziksel ve ruhsal sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabileceği iddia edildi.
Nature Human Behaviour dergisinde söz konusu araştırmayı kaleme alan araştırmacılar şu cümleleri dile getirdi:
Sonuç olarak dokunma eyleminin hem sağlıklı hem de tanımlayıcı bir özelliği paylaşangruplarda ve her yaş için çok sayıda fiziksel ve zihinsel sağlık sonuçlarında faydalı olduğuna dair açık kanıtlar gösteriyoruz. Bu faydalar, büyüklükleri çalışma gruplarından ve müdahale özelliklerinden etkilenmiş olsa da, güçlü bir şekilde mevcuttu. Sağlığımızı korumak ve iyileştirmek için dokunma müdahalelerinin popülasyon genelinde sistematik olarak uygulanabileceği sonucunu destekliyordu.
Araştırmacılar, dokunmanın sağlığa faydalarını araştırmak için toplam 12 bin 966 kişiyi kapsayan 212 çalışmanın incelemesini ve analizini gerçekleştirdi. Ağır battaniyeler de dahil olmak üzere diğer insanlarla veya nesnelerle temas kuran yetişkinlerde sağlığa faydalarına dair güçlü kanıtlar ortaya koyuldu. Bununla birlikte en büyük ruh sağlığı yararının ise nesnelere dokunmak yerine diğer insanlara dokunulduğunda ortaya çıktığı vurgulandı.
Ruhr Üniversitesi'nden Julian Packheiser ve meslektaşları, yetişkinlerde masaj veya sarılma gibi dokunma türüne bağlı olarak fiziksel veya zihinsel sağlık yararlarında farklılıklar bulunmadığını ve aynı durumun yeni doğanlarda da görüldüğünü ifade etti.
Çalışma ayrıca bir kişi biriyle ne kadar sık fiziksel temasta bulunursa, bunun o kadar faydalı olduğunu öne sürüyor. Bulgulara göre dokunma, hastanede olsun ya da olmasın insanların ruh sağlığını iyileştirmede etkili oldu.
Yazarlar ayrıca, gövde gibi diğer vücut bölgelerinin aksine yüze veya kafa derisine dokunulduğunda sağlık sonuçlarının iyileştiğini ve tek bir yöne dokunmanın daha gelişigüzel dokunmaktan daha faydalı olduğunu ifade etti.
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