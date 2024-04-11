https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/arastirma-dokunmak-agri-ve-depresyonu-azaltiyor-agir-battaniye-hissi-ise-iyilestiriyor-1082673662.html

Araştırma: Dokunmak ağrı ve depresyonu azaltıyor, ağır battaniye hissi ise iyileştiriyor

Araştırma: Dokunmak ağrı ve depresyonu azaltıyor, ağır battaniye hissi ise iyileştiriyor

Sputnik Türkiye

Araştırmacılar bir sarılma hatta ağır bir battaniye hissinin dahi sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabileceği ortaya kondu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T14:39+0300

2024-04-11T14:39+0300

2024-04-11T14:41+0300

yaşam

temas

sağlık

koruma

iyileşmek

araştırma

bilim insanları

battaniye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082676503_172:0:1427:706_1920x0_80_0_0_bbc5e398b2e2cefb90c541098cb62e1c.jpg

Yapılan bir araştırmada hem insanlardan hem de hayvanlardan gelen dokunuşun yetişkinlerde ve çocuklarda ağrıyı, depresyon duygularını ve anksiyeteyi azaltabileceği öne sürüldü.Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, dokunmanın hem sağlıklı insanlar hem de klinik ortamdakiler için fiziksel ve zihinsel sağlık açısından faydalı olduğunu gösterdi. Hatta sarılma ya da ağırlıklı bir battaniye hissi bile fiziksel ve ruhsal sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabileceği iddia edildi.Nature Human Behaviour dergisinde söz konusu araştırmayı kaleme alan araştırmacılar şu cümleleri dile getirdi:Araştırmacılar, dokunmanın sağlığa faydalarını araştırmak için toplam 12 bin 966 kişiyi kapsayan 212 çalışmanın incelemesini ve analizini gerçekleştirdi. Ağır battaniyeler de dahil olmak üzere diğer insanlarla veya nesnelerle temas kuran yetişkinlerde sağlığa faydalarına dair güçlü kanıtlar ortaya koyuldu. Bununla birlikte en büyük ruh sağlığı yararının ise nesnelere dokunmak yerine diğer insanlara dokunulduğunda ortaya çıktığı vurgulandı.Ruhr Üniversitesi'nden Julian Packheiser ve meslektaşları, yetişkinlerde masaj veya sarılma gibi dokunma türüne bağlı olarak fiziksel veya zihinsel sağlık yararlarında farklılıklar bulunmadığını ve aynı durumun yeni doğanlarda da görüldüğünü ifade etti.Çalışma ayrıca bir kişi biriyle ne kadar sık fiziksel temasta bulunursa, bunun o kadar faydalı olduğunu öne sürüyor. Bulgulara göre dokunma, hastanede olsun ya da olmasın insanların ruh sağlığını iyileştirmede etkili oldu.Yazarlar ayrıca, gövde gibi diğer vücut bölgelerinin aksine yüze veya kafa derisine dokunulduğunda sağlık sonuçlarının iyileştiğini ve tek bir yöne dokunmanın daha gelişigüzel dokunmaktan daha faydalı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ofke-kontrolunun-sirri-olumsuz-duygular-nasil-cope-atilir-1082672756.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

temas, sağlık, koruma, iyileşmek, araştırma, bilim insanları, battaniye