https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/arabanin-kaputundan-16-metrelik-kral-kobra-cikti-dunyanin-en-zehirli-turlerinden-biri-1082678772.html
Arabanın kaputundan 16 metrelik 'kral kobra' çıktı: Dünyanın en zehirli türlerinden biri
Arabanın kaputundan 16 metrelik 'kral kobra' çıktı: Dünyanın en zehirli türlerinden biri
Sputnik Türkiye
Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında "kral kobra" bulundu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T16:55+0300
2024-04-11T16:55+0300
2024-04-11T16:55+0300
dünya
tayland
yılan
kobra
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082679410_0:0:829:466_1920x0_80_0_0_9a83c8f18a165e77574444e7455ed429.jpg
Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı. Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi. Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi. Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti. Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi. Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240106/umumi-tuvaletteki-klozetten-yilan-cikti-1079372835.html
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082679410_0:0:737:552_1920x0_80_0_0_dcfdd5bed6a4e1b5c49bcdfa35e51b8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tayland, yılan, kobra
Arabanın kaputundan 16 metrelik 'kral kobra' çıktı: Dünyanın en zehirli türlerinden biri
Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında "kral kobra" bulundu.
Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı.
Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi. Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi.
Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti.
Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi. Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.