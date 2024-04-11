https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ankarada-siyasi-partiler-arasinda-bayramlasma-gunu-birlikte-calisma-mesaji-verildi-1082674942.html

Ankara’da siyasi partiler arasında bayramlaşma günü: Birlikte çalışma mesajı verildi

Ankara’da siyasi partiler arasında bayramlaşma günü: Birlikte çalışma mesajı verildi

Sputnik Türkiye

Ankara’da bugün siyasi partiler arasında bayramlaşma günü. Partiler, karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret edip bayramlaşıyor. Günün ilk bayramlaşması AK... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T14:21+0300

2024-04-11T14:21+0300

2024-04-11T14:28+0300

politika

bayramlaşma

ak parti

chp

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Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, Ankara’nın bir geleneği olan siyasi parti bayramlaşmalarına sahne oluyor.Başkentteki ilk bayramlaşma töreni CHP Genel Merkezi’nde CHP ile AK Parti arasında gerçekleşti.'Hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz'CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma törenine AK Parti heyetine AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti.Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi oldu.Bu noktada Nazlıaka, bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu söyledi, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz.” dedi.AK Parti heyetinin başındaki Sert ise sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor.” diyen Sert, “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.31 Mart seçim sonuçlarına da değinen Sert, “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor.” dedi.Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karışıladıklarını aktardı, “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz.” dedi.AK Parti Genel Merkezi’ndeki bayramlaşmada ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ev sahipliği yaptı.AK Parti heyeti, ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, başkanlığındaki heyetle, AK Parti Genel Merkezi’nde görüşerek bayramlaştı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Gazze davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz, liderlerden birine sahibiz.” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ise “Dünyadaki tüm ülkeler tarafından mazlum insanların öldürülmesinin engellenmesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.AK Parti heyetinin ikinci misafiri ise MHP heyeti oldu.MHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz başkanlık etti.AK Parti’nin bir diğer ziyaretçisi ise İYİ Parti heyeti oldu.Bayramlaşmak için AK Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti heyetine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu başkanlık etti.AK Parti bugün, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle de bayramlaştı.AK Parti'nin yanı sıra DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, CHP'nin bayramlaşacağı partiler arasında yer alıyor.MHP’deki bayramlaşma ise AK Parti ziyaretiyle başladı.MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti.MHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan AK Parti ve DSP heyetleriyle görüştü.İYİ Parti'ye ilk ziyareti Saadet Partisi heyeti gerçekleştirdi.İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti.Vural ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.Saadet Partisi’nde ise bayramlaşma ziyaretleri İYİ Parti ve Demokrat Parti ile başladı.Saadet Partisi heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan İYİ Parti Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu ve Demokrat Parti GİK Üyesi Nur Kaan başkanlığındaki heyetle, Saadet Partisi Genel merkezinde görüşerek bayramlaştı.

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bayramlaşma, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti