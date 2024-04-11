Ankara’da siyasi partiler arasında bayramlaşma günü: Birlikte çalışma mesajı verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
08:00
58 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
09:05
9 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
09:22
6 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:37
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
10:00
53 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
11:04
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:15
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
11:28
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:00
115 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
14:04
15 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
14:27
4 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
15:06
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
15:16
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:51
1 dk
BAYRAM ÖZEL
1933 tarihli gazetede bayram haberleri
16:00
92 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
17:45
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
19:03
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:14
3 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
19:28
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
20:00
53 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
21:03
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
21:31
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
21:49
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
22:03
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
22:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
22:32
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:47
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
23:18
2 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:11
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ankarada-siyasi-partiler-arasinda-bayramlasma-gunu-birlikte-calisma-mesaji-verildi-1082674942.html
Ankara’da siyasi partiler arasında bayramlaşma günü: Birlikte çalışma mesajı verildi
Ankara’da siyasi partiler arasında bayramlaşma günü: Birlikte çalışma mesajı verildi
Sputnik Türkiye
Ankara’da bugün siyasi partiler arasında bayramlaşma günü. Partiler, karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret edip bayramlaşıyor. Günün ilk bayramlaşması AK... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T14:21+0300
2024-04-11T14:28+0300
politika
bayramlaşma
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082674564_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_38812819cdcbc324c9e3287d3addb7ec.jpg
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, Ankara’nın bir geleneği olan siyasi parti bayramlaşmalarına sahne oluyor.Başkentteki ilk bayramlaşma töreni CHP Genel Merkezi’nde CHP ile AK Parti arasında gerçekleşti.'Hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz'CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma törenine AK Parti heyetine AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti.Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi oldu.Bu noktada Nazlıaka, bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu söyledi, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz.” dedi.AK Parti heyetinin başındaki Sert ise sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor.” diyen Sert, “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.31 Mart seçim sonuçlarına da değinen Sert, “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor.” dedi.Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karışıladıklarını aktardı, “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz.” dedi.AK Parti Genel Merkezi’ndeki bayramlaşmada ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ev sahipliği yaptı.AK Parti heyeti, ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, başkanlığındaki heyetle, AK Parti Genel Merkezi’nde görüşerek bayramlaştı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Gazze davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz, liderlerden birine sahibiz.” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ise “Dünyadaki tüm ülkeler tarafından mazlum insanların öldürülmesinin engellenmesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.AK Parti heyetinin ikinci misafiri ise MHP heyeti oldu.MHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz başkanlık etti.AK Parti’nin bir diğer ziyaretçisi ise İYİ Parti heyeti oldu.Bayramlaşmak için AK Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti heyetine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu başkanlık etti.AK Parti bugün, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle de bayramlaştı.AK Parti'nin yanı sıra DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, CHP'nin bayramlaşacağı partiler arasında yer alıyor.MHP’deki bayramlaşma ise AK Parti ziyaretiyle başladı.MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti.MHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan AK Parti ve DSP heyetleriyle görüştü.İYİ Parti'ye ilk ziyareti Saadet Partisi heyeti gerçekleştirdi.İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti.Vural ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.Saadet Partisi’nde ise bayramlaşma ziyaretleri İYİ Parti ve Demokrat Parti ile başladı.Saadet Partisi heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan İYİ Parti Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu ve Demokrat Parti GİK Üyesi Nur Kaan başkanlığındaki heyetle, Saadet Partisi Genel merkezinde görüşerek bayramlaştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082674564_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_728a9fb545488fb437c53ca11fc98e11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bayramlaşma, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti
bayramlaşma, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti

Ankara’da siyasi partiler arasında bayramlaşma günü: Birlikte çalışma mesajı verildi

14:21 11.04.2024 (güncellendi: 14:28 11.04.2024)
© AA / Emin Sansarbayramlaşma
bayramlaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AA / Emin Sansar
Abone ol
Ankara’da bugün siyasi partiler arasında bayramlaşma günü. Partiler, karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret edip bayramlaşıyor. Günün ilk bayramlaşması AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, Ankara’nın bir geleneği olan siyasi parti bayramlaşmalarına sahne oluyor.
Başkentteki ilk bayramlaşma töreni CHP Genel Merkezi’nde CHP ile AK Parti arasında gerçekleşti.

'Hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz'

CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma törenine AK Parti heyetine AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti.
Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi oldu.
Bu noktada Nazlıaka, bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu söyledi, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz.” dedi.
AK Parti heyetinin başındaki Sert ise sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor.” diyen Sert, “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.
31 Mart seçim sonuçlarına da değinen Sert, “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor.” dedi.
Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karışıladıklarını aktardı, “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz.” dedi.
AK Parti Genel Merkezi’ndeki bayramlaşmada ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ev sahipliği yaptı.
AK Parti heyeti, ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, başkanlığındaki heyetle, AK Parti Genel Merkezi’nde görüşerek bayramlaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Gazze davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz, liderlerden birine sahibiz.” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ise “Dünyadaki tüm ülkeler tarafından mazlum insanların öldürülmesinin engellenmesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.
AK Parti heyetinin ikinci misafiri ise MHP heyeti oldu.
MHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz başkanlık etti.
AK Parti’nin bir diğer ziyaretçisi ise İYİ Parti heyeti oldu.
Bayramlaşmak için AK Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti heyetine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu başkanlık etti.
AK Parti bugün, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle de bayramlaştı.

AK Parti'nin yanı sıra DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, CHP'nin bayramlaşacağı partiler arasında yer alıyor.
MHP’deki bayramlaşma ise AK Parti ziyaretiyle başladı.
MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti.
MHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan AK Parti ve DSP heyetleriyle görüştü.
İYİ Parti'ye ilk ziyareti Saadet Partisi heyeti gerçekleştirdi.
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti.
Vural ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.
Saadet Partisi’nde ise bayramlaşma ziyaretleri İYİ Parti ve Demokrat Parti ile başladı.
Saadet Partisi heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan İYİ Parti Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu ve Demokrat Parti GİK Üyesi Nur Kaan başkanlığındaki heyetle, Saadet Partisi Genel merkezinde görüşerek bayramlaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала