Yüksekova'da baharın müjdecisi çiçekler açmaya başladı

Yüksekova’nın dağlarında karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiçeklerin açması, güzel görüntüler oluşturdu.
Yüksekova’nın dağlarında karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiçeklerin açması, güzel görüntüler oluşturdu.
Yüksek kesimleri sarıya boyayan kar çiçekleri, güzelliğiyle ilgi çekiyor.
Yüksek kesimleri sarıya boyayan kar çiçekleri, güzelliğiyle ilgi çekiyor.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünün yüksek kesimlerinde açan çiçeklerin, dağlardaki kar ile birleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünün yüksek kesimlerinde açan çiçeklerin, dağlardaki kar ile birleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.
Karlı dağlarla birleşen sarı çiçekler karşısında hayran kaldığını belirten gazeteci Ferhat Yiğit, "Bugün gezerken önümüze böyle muazzam bir görüntü çıktı. İlkbahar mevsimine giriş yaptık. Dağlarımız adeta sarı çiçeğe büründü. Şu an dağlarımızın bir tarafı karla kaplıyken bir tarafı ise çiçeklerle bürünmüş şekilde” dedi.
Karlı dağlarla birleşen sarı çiçekler karşısında hayran kaldığını belirten gazeteci Ferhat Yiğit, "Bugün gezerken önümüze böyle muazzam bir görüntü çıktı. İlkbahar mevsimine giriş yaptık. Dağlarımız adeta sarı çiçeğe büründü. Şu an dağlarımızın bir tarafı karla kaplıyken bir tarafı ise çiçeklerle bürünmüş şekilde” dedi.
Yiğit, “Biz de bunu fotoğraflamak için buraya geldik ve güzel çiçekleri her şekilde fotoğrafladık. Araştırdığımızda ise kar çiçekleri olarak çıkıyor. Bizim için güzel bir anı oldu ve çok da mutluyuz” diye ekledi.
Yiğit, “Biz de bunu fotoğraflamak için buraya geldik ve güzel çiçekleri her şekilde fotoğrafladık. Araştırdığımızda ise kar çiçekleri olarak çıkıyor. Bizim için güzel bir anı oldu ve çok da mutluyuz” diye ekledi.