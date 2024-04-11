Yüksekova'da baharın müjdecisi çiçekler açmaya başladı

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Yiğit, “Biz de bunu fotoğraflamak için buraya geldik ve güzel çiçekleri her şekilde fotoğrafladık. Araştırdığımızda ise kar çiçekleri olarak çıkıyor. Bizim için güzel bir anı oldu ve çok da mutluyuz” diye ekledi.