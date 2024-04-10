https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/washington-kaspersky-lab-programlarinin-kullanimini-yasaklamak-istiyor-1082639327.html

Washington, Kaspersky Lab programlarının kullanımını yasaklamak istiyor

Washington, Kaspersky Lab programlarının kullanımını yasaklamak istiyor

Sputnik Türkiye

Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın güvenlik yazılımlarımın devlet kurumlarında kullanılmasını yasaklayan Washington’un, bu yasağı ulusal güvenlik... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T13:14+0300

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CNN'in karar hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm ABD vatandaşları ve işletmelerinin Kaspersky Lab tarafından üretilen herhangi bir yazılımı kullanmasını yasaklamayı planlıyor.Kararın önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi beklenirken, ABD devlet kurumlarının Rus geliştiricinin yazılımını kullanmasının zaten yasak olduğunu hatırlatan CNN, ancak özel şirketler ve vatandaşlar için benzer bir yasağın ülke için ‘benzeri görülmemiş’ olacağının altını çiziyor.Kısıtlamaların ABD Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yayınlanması bekleniyor.2022 yılında ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Rusya merkezli siber güvenlik devi Kaspersky’i ‘ABD’nin ulusal güvenliği için göz ardı edilemez risk’ oluşturan şirketler listesine eklemişti.Kaspersky alınan bu kararının ürün ve hizmetlerinin kapsamlı bir değerlendirmesinden ziyade, ‘jeopolitik iklime yanıt’ olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/rus-uzman-abdnin-turk-sirketlerine-baskisi-baska-bir-devletin-icislerine-mudahaledir-1081928565.html

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