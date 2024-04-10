https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/rusyadaki-tobol-nehrinde-su-seviyesi-24-santimetre-artti-1082650910.html
Rusya’daki Tobol Nehri'nde su seviyesi 24 santimetre arttı
Rusya’daki Tobol Nehri'nde su seviyesi 24 santimetre arttı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kurgan bölgesindeki Tobol Nehri'nde su seviyesinin 24 santimetre artarak 375 santimetreye yükseldiği bildirildi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T21:09+0300
2024-04-10T21:09+0300
2024-04-10T21:11+0300
türkiye
rusya
kurgan
su seviyesi
acil durumlar bakanlığı
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Bölgesel hükümetten yapılan açıklamada, Kurgan bölgesindeki Tobol Nehri'nde su seviyesinin gün içinde 24 santimetre artarak 375 santimetreye yükseldi belirtildi.Açıklamada, "Kurgan'da saat 20.00 (Moskova saati ile 18.00) itibariyle su seviyesi 24 santimetre artarak 375 santimetreye yükseldi" denildi.Sel durumunun en ciddi olduğu Zverinogolovskoye köyünde su seviyesinin 985 santimetreye yükseldiği belirtildi.Acil Durumlar Bakanlığı, Kurgan bölgesinde 62 yerleşim yeri, 4 bin 300 konut, 5 bin 550 arsa ve 600 yazlığın sular altında kalabileceğini, bölgede 18 bin 718 kişinin bulunduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20201029/kovid-19la-mucadelede-yardim-icin-rus-askeri-doktorlar-kurgan-bolgesine-gonderilecek-1043110317.html
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rusya, kurgan, su seviyesi, acil durumlar bakanlığı
rusya, kurgan, su seviyesi, acil durumlar bakanlığı
Rusya’daki Tobol Nehri'nde su seviyesi 24 santimetre arttı
21:09 10.04.2024 (güncellendi: 21:11 10.04.2024)
Rusya’nın Kurgan bölgesindeki Tobol Nehri'nde su seviyesinin 24 santimetre artarak 375 santimetreye yükseldiği bildirildi.
Bölgesel hükümetten yapılan açıklamada, Kurgan bölgesindeki Tobol Nehri'nde su seviyesinin gün içinde 24 santimetre artarak 375 santimetreye yükseldi belirtildi.
Açıklamada, "Kurgan'da saat 20.00 (Moskova saati ile 18.00) itibariyle su seviyesi 24 santimetre artarak 375 santimetreye yükseldi" denildi.
Sel durumunun en ciddi olduğu Zverinogolovskoye köyünde su seviyesinin 985 santimetreye yükseldiği belirtildi.
Acil Durumlar Bakanlığı, Kurgan bölgesinde 62 yerleşim yeri, 4 bin 300 konut, 5 bin 550 arsa ve 600 yazlığın sular altında kalabileceğini, bölgede 18 bin 718 kişinin bulunduğunu bildirdi.